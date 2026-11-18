Ancient Water Technology: इतिहास के पन्नों को जब भी पलटकर देखा जाता है, तो इंसान की जिजीविषा और उसकी दूरदर्शिता के ऐसे कई अध्याय सामने आते हैं, जिन पर आधुनिक विज्ञान को भी एक पल के लिए सिर झुकाना पड़ जाता है. आज के दौर में जब हमारे पास पानी बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, कंक्रीट के बड़े-बड़े डैम और पानी को मीलों दूर खींच लाने वाले पंप मौजूद हैं, तब हमें किसी चमत्कार की तरह 2000 साल पुराना वह दौर याद आता है जब रेगिस्तान के बीच बिना किसी बिजली या मशीनों के पानी का साम्राज्य खड़ा कर दिया गया था. वह प्राचीन शहर आज भी दुनिया के बड़े-बड़े इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की नींद उड़ाए हुए है, जहां रेत के बीच एक ऐसी इंजीनियरिंग को अंजाम दिया गया था, जिसकी कल्पना करना भी आज के वक्त में किसी करिश्मे से कम नहीं है.

किस सूखे शहर में बिछा भूमिगत जल का जाल?

जॉर्डन के रेगिस्तानी इलाके में स्थित पेट्रा शहर का नाम लेते ही जेहन में बलुआ चट्टानों को तराशकर बनाई गई उन खूबसूरत और विशाल इमारतों की तस्वीर उभर आती है, जिन्हें दुनिया के प्राचीन अजूबों में शुमार किया जाता है. लेकिन इस ऐतिहासिक शहर की असली खूबसूरती इसकी वास्तुकला में नहीं, बल्कि इसके उस अदृश्य और चमत्कारी वॉटर सिस्टम में छिपी है जो जमीन के अंदर और चट्टानों के सीने में धड़कता था.

आज से करीब 2000 साल पहले जब नबातियन सभ्यता के लोगों ने इस शुष्क और बंजर इलाके को अपनी राजधानी बनाया, तब उनके सामने सबसे बड़ा संकट पानी का ही था. दूर-दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं था और आसमान से साल में कुछ ही दिन मामूली बारिश बरसती थी. ऐसे में इन दूरदर्शी लोगों ने रेगिस्तान को ही अपनी प्यास बुझाने का जरिया बना लिया और एक ऐसा भूमिगत जल जाल बिछा दिया जो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए किसी पहेली जैसा है.

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कैसे इकट्ठा की जाती थी पानी की एक-एक बूंद?

पेट्रा के लोगों ने पानी के एक-एक कतरे की कीमत समझी थी और उसे बेकार बहने देने के बजाय सहेजने का ऐसा बेजोड़ ताना-बाना बुना कि सूखा इलाका भी जीवंत हो उठा. रेगिस्तानी पहाड़ियों पर जब कभी हल्की-फुल्की बारिश होती थी, तो पानी जमीन में जज्ब होकर गायब हो जाता था. इस समस्या से पार पाने के लिए नबातियन इंजीनियरों ने विशाल चट्टानों की ढलानों पर बेहद बारीक और वैज्ञानिक तरीके से चैनल यानी नालियां तराश दीं.

बारिश का सारा पानी इन प्राकृतिक ढलानों से बहकर विशेष रूप से तैयार की गई पक्की नहरों में उतरता था. इन नहरों के रास्ते पानी मीलों दूर पहाड़ों से होता हुआ शहर के भीतर बनाए गए विशाल पत्थरों के कुंडों, भूमिगत सिस्टर्न और पानी की विशाल टंकियों में जाकर जमा हो जाता था. इस अद्भुत ग्रिड सिस्टम की खूबी यह थी कि बिना किसी आधुनिक मोटर या पंप के, केवल गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते हुए पानी शहर के कोने-कोने तक पहुंच जाता था.

रेगिस्तान के बीच बाढ़ से बचने की नीति

रेगिस्तानी इलाकों में बारिश का मिजाज अक्सर बहुत खतरनाक होता है, जहां कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश अचानक भीषण बाढ़ का रूप ले लेती है. पेट्रा के निवासियों के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि यदि अचानक सैलाब आ गया, तो उनका बसा-बसाया शहर एक झटके में तबाह हो सकता है. इस आसमानी आफत से निपटने के लिए उन्होंने पानी को रोकने के साथ-साथ उसे मोड़ने की भी अविश्वसनीय व्यवस्था तैयार की थी.

शहर के प्रवेश द्वार पर चट्टानों के बीच भारी-भरकम बांध और लगभग नब्बे मीटर लंबी भूमिगत सुरंग का निर्माण किया गया था. जब कभी आसमान से बादलों का सैलाब बरसता और बाढ़ का पानी शहर की तरफ तेजी से बढ़ता, तो यह डायवर्जन डैम और सुरंग उस उफनते पानी का रुख मोड़कर दूसरी दिशा में ले जाती थीं. इस तरह एक तरफ जहां अचानक आने वाली तबाही से शहर महफूज रहता था, वहीं दूसरी तरफ वही बाढ़ का पानी सुरक्षित रास्तों से होकर शहर के भूमिगत जलाशयों को लबालब भर देता था.

पानी के बल पर पेट्रा कैसे बना व्यापारिक महाशक्ति?

पेट्रा कोई आम शहर नहीं था, बल्कि वह प्राचीन दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों का मुख्य जंक्शन था. यहां से चीन के रेशम, भारत के मसालों और अरब, मिस्र तथा सीरिया के बीच का कीमती व्यापार संचालित होता था. जब रेगिस्तान के इस रास्ते से बड़े-बड़े कारवां, व्यापारी और हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी गुजरते थे, तो उनकी सबसे पहली और बड़ी जरूरत पानी ही होती थी.

उस दौर में जहां आसपास के इलाकों में पानी के लिए कत्लेआम मच जाता था, वहीं पेट्रा के पास अपने इस उन्नत जल संरक्षण तंत्र के दम पर हमेशा मीठे और ठंडे पानी का विशाल भंडार मौजूद रहता था. यही कारण है कि रेगिस्तान के बीचों-बीच स्थित होने के बावजूद यह शहर कभी पानी की कमी से नहीं जूझा और सदियों तक दुनिया का सबसे समृद्ध और ताकतवर व्यापारिक केंद्र बना रहा.





आज भी जिंदा है पुरानी तकनीक

समय के पहिए ने करवट ली, सभ्यताएं बदलीं और एक समय के बाद पेट्रा वीरान खंडहरों में तब्दील हो गया, लेकिन इस प्राचीन शहर द्वारा गढ़ी गई जल तकनीक की गूंज आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करती है. यूनेस्को के दस्तावेजों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि पेट्रा के आसपास रहने वाले पारंपरिक बेदु समुदाय के लोग आज भी नबातियन काल की उन्हीं पुरानी भूमिगत टंकियों, गुफाओं और जल-स्रोतों का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए करते आ रहे हैं.

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