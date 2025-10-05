पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर से जोड़ता है. इसे फ्रेम के केंद्र में रखें और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर और बैटरी से जरूरी पावर कनेक्शन को जोड़ ले. फ्लाइट कंट्रोलर का काम उड़ान के समय ड्रोन को स्थिर रखना है. इसी के साथ रिसीवर रिमोट कंट्रोल सक्षम करता है. फ्लाइट कंट्रोलर को फ्रेम के केंद्र में रखे हैं और इसे रिसीवर और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर से तार से जोड़ें.