गाय, भैंस, बकरी और बाकी जुगाली करने वाले जानवरों के पेट रूमेन और रेटिकुलम जैसे खंडों में बंटे होते हैं. इनमें अरबों सूक्ष्मजीव होते हैं जो सेल्यूलोज, हानिकारक बैक्टीरिया और यहां तक की जहरीले प्लांट कंपाउंड्स को भी खत्म कर सकते हैं. खाना पेट के संवेदनशील भागों तक पहुंचने से पहले ही इस पूरी प्रक्रिया से गुजर चुका होता है.