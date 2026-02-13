एक्सप्लोरर
एक्ट्रेस नहीं पत्रकार बनना चाहती थीं हिना खान, एक्टिंग डेब्यू से पहले ली थी ये डिग्री
टीवी की मशहूर और सबकी फेवरेट रह चुकी एक्ट्रेस हिना खान ने खुलासा किया है कि वो एक्ट्रेस नहीं बल्कि पत्रकार बनना चाहती थी.
टीवी इंडस्ट्री की संस्कारी बहू के तौर पर लोगों के बीच एक खास पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस हिना खान अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी फैंस उनकी ट्रैवल फोटोज को काफी पसंद करते हैं. लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि टीवी और शॉर्ट फिल्म के अपने किरदारों से दीवाना बनाने वाली हिना खान कभी पत्रकारिता में जाना चाहती थीं.
1/7
2/7
Published at : 13 Feb 2026 10:50 PM (IST)
Tags :Hina Khan
टेलीविजन
7 Photos
एक्ट्रेस नहीं पत्रकार बनना चाहती थीं हिना खान, एक्टिंग डेब्यू से पहले ली थी ये डिग्री
टेलीविजन
7 Photos
सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की लव स्टोरी है फिल्मी, म्यूजिक वीडियो के सेट पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी
टेलीविजन
7 Photos
टीवी की ‘सीधी-सादी’ अंगूरी भाभी का बदला अंदाज, बीच पर शॉर्ट्स में एक्ट्रेस ने ढाया कहर
टेलीविजन
10 Photos
'नागिन' ने 'तुलसी' से लेकर 'अनपुमा' तक का छिना ताज, बना नंबर 1 शो, जानें- टॉप 10 में की लिस्ट
टेलीविजन
8 Photos
जब प्रोड्यूसर ने किया था रुबीना दिलैक संग धोखाधड़ी, एक्ट्रेस को मजबूरी में बेचना पड़ा था घर और गाड़ी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
बिहार
'मुझे मरवाने की कोशिश की गई', जेल से रिहा होने के बाद सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
एक्ट्रेस नहीं पत्रकार बनना चाहती थीं हिना खान, एक्टिंग डेब्यू से पहले ली थी ये डिग्री
टेलीविजन
7 Photos
सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की लव स्टोरी है फिल्मी, म्यूजिक वीडियो के सेट पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion