एक्ट्रेस नहीं पत्रकार बनना चाहती थीं हिना खान, एक्टिंग डेब्यू से पहले ली थी ये डिग्री

टीवी की मशहूर और सबकी फेवरेट रह चुकी एक्ट्रेस हिना खान ने खुलासा किया है कि वो एक्ट्रेस नहीं बल्कि पत्रकार बनना चाहती थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Feb 2026 10:50 PM (IST)
टीवी इंडस्ट्री की संस्कारी बहू के तौर पर लोगों के बीच एक खास पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस हिना खान अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी फैंस उनकी ट्रैवल फोटोज को काफी पसंद करते हैं. लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि टीवी और शॉर्ट फिल्म के अपने किरदारों से दीवाना बनाने वाली हिना खान कभी पत्रकारिता में जाना चाहती थीं.

हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था.
हिना खान का नाम इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आता है. उन्होंने 2009 में गुरुग्राम के सीसीए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री हासिल की थी.
Published at : 13 Feb 2026 10:50 PM (IST)
Hina Khan

टेलीविजन फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

