हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनहिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज

हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज

Hina Khan Glamorous Look: हिना खान के नए पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देख लोग उनपर खूब प्यार बरसा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 09:54 PM (IST)
Hina Khan Glamorous Look: हिना खान के नए पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देख लोग उनपर खूब प्यार बरसा रहे हैं.

हिना खान अक्सर अपनी नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं और इस बार फिर हिना खान ने अपने नए पोस्ट के जरिए फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने डेनिम आउटफिट पहनकर स्टाइल और ग्लैमर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया.एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

1/10
इस फोटो में हिना फैशन‑फॉरवर्ड लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने डेनिम स्टाइल का यूनिक आउटफिट पहना है, जो उनके स्टाइल और फेशन सेंस को बेहद शानदार तरीके से दिखाता है.
इस फोटो में हिना फैशन‑फॉरवर्ड लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने डेनिम स्टाइल का यूनिक आउटफिट पहना है, जो उनके स्टाइल और फेशन सेंस को बेहद शानदार तरीके से दिखाता है.
2/10
इस क्रॉप टॉप में अलग-अलग टेक्सचर और लेयरिंग दिखाई देती है जो इसे और भी स्टाइलिश बनाती है.
इस क्रॉप टॉप में अलग-अलग टेक्सचर और लेयरिंग दिखाई देती है जो इसे और भी स्टाइलिश बनाती है.
3/10
नीचे की तरफ उन्होंने मैचिंग डेनिम स्कर्ट पहनी है जो उनके आउटफिट के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है.
नीचे की तरफ उन्होंने मैचिंग डेनिम स्कर्ट पहनी है जो उनके आउटफिट के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है.
4/10
हिना का यह डेनिम आउटफिट क्लासी और मॉडर्न दोनों का बेहतरीन मिक्सचर है.
हिना का यह डेनिम आउटफिट क्लासी और मॉडर्न दोनों का बेहतरीन मिक्सचर है.
5/10
उन्होंने इस लुक को मैचिंग डेनिम हील्स और हैंडबैग के साथ कंप्लीट किया है.
उन्होंने इस लुक को मैचिंग डेनिम हील्स और हैंडबैग के साथ कंप्लीट किया है.
6/10
उनका हैंडबैग डिजाइनर स्टाइल का है और इसमें दिल के शेप की डिटेलिंग देखी जा सकती है.
उनका हैंडबैग डिजाइनर स्टाइल का है और इसमें दिल के शेप की डिटेलिंग देखी जा सकती है.
7/10
हिना खान का मेकअप और हेयरस्टाइल भी इस लुक को परफेक्ट बना रहे हैं. उनका मेकअप सॉफ्ट और नेचुरल टोन में है. जो उनके चेहरे की खूबसूरती को निखार रहा है.
हिना खान का मेकअप और हेयरस्टाइल भी इस लुक को परफेक्ट बना रहे हैं. उनका मेकअप सॉफ्ट और नेचुरल टोन में है. जो उनके चेहरे की खूबसूरती को निखार रहा है.
8/10
इस फोटो में हिना खान की पोजिंग काफी कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग है.
इस फोटो में हिना खान की पोजिंग काफी कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग है.
9/10
ये आउटफिट, हेयरस्टाइल, मेकअप और एक्सेसरीज का बेहतरीन मिक्सचर हिना के फैंस को इंस्पायर करता है.
ये आउटफिट, हेयरस्टाइल, मेकअप और एक्सेसरीज का बेहतरीन मिक्सचर हिना के फैंस को इंस्पायर करता है.
10/10
कुल मिलाकर, ये तस्वीर हिना खान की ग्लैमरस पर्सनालिटी और फैशन सेंस का बेहतरीन एग्जांपल है.
कुल मिलाकर, ये तस्वीर हिना खान की ग्लैमरस पर्सनालिटी और फैशन सेंस का बेहतरीन एग्जांपल है.
Published at : 01 Nov 2025 09:54 PM (IST)
Tags :
Sath Nibhana Sathiya Hina Khan Pati Patni Aur Panga

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
इंडिया
मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित
मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
लाइफस्टाइल
सर्दी आते ही बंद करने जा रहे हैं एसी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
सर्दी आते ही बंद करने जा रहे हैं एसी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
यूटिलिटी
नागरिकता, निवास और डेट-ऑफ-बर्थ... कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज का सबूत, यहां दूर कर लें हर कंफ्यूजन
नागरिकता, निवास और डेट-ऑफ-बर्थ... कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज का सबूत, यहां दूर कर लें हर कंफ्यूजन
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget