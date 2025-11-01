एक्सप्लोरर
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज
Hina Khan Glamorous Look: हिना खान के नए पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. उन्होंने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देख लोग उनपर खूब प्यार बरसा रहे हैं.
हिना खान अक्सर अपनी नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं और इस बार फिर हिना खान ने अपने नए पोस्ट के जरिए फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने डेनिम आउटफिट पहनकर स्टाइल और ग्लैमर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया.एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Nov 2025 09:54 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज
टेलीविजन
7 Photos
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
6 Photos
'महाभारत' की 'कुंती' की जिंदगी में हुई प्यार की एंट्री, शफक नाज ने अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल
टेलीविजन
7 Photos
अर्जुन के बर्थडे बैश में रवि-सरगुन समेत इन स्टार्स ने भी मचाया धमाल, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डेनिम आउटफिट में एक्ट्रेस ने दिखाया ग्लैमरस अंदाज
टेलीविजन
7 Photos
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion