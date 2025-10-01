कांतारा चैप्टर 1 से पहले देख डाले ऋषभ शेट्टी की ये धांसू फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीकांतारा चैप्टर 1 से पहले देख डाले ऋषभ शेट्टी की ये धांसू फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

Rishabh Shetty Must Watch Films: ऋषभ शेट्टी इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. सभी को उनकी लेटेस्ट फिल्म का इंतजार है. लेकिन कांतारा चैप्टर 1 के पहले एक्टर की ये फिल्में मस्ट वॉच हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 02:59 PM (IST)
ऋषभ शेट्टी की चर्चा इस वक्त चारो ओर हो रही है. सभी को उनकी लेटेस्ट लेटेस्ट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 देखने की उत्सुकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पहले भी एक्टर–फिल्ममेकर ने कई जबरदस्त फिल्मों से लोगों को इंप्रेस किया था. इन फिल्मों की लिस्ट और ओटीटी प्लेटफॉर्म यहां है.

1/7
2012 में ऋषभ शेट्टी ने 'तुगलक' से फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था. इस फिल्म में उनके खलनायक के किरदार को बहुत पसंद किया गया था. एक्टर के डेब्यू फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
2/7
लिस्ट के अगले नंबर पर 'उलिडावारु कंदन्थे' का नाम शामिल है. का गैंगस्टर ड्रामा में अभिनेता को सपोर्टिंग रोल में देखा गया था. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ऑडियंस को बहुत इंप्रेस किया. अब इसकी गिनती ऋषभ शेट्टी के कल्ट मास्टरपीस के लिस्ट में होती है. इसे आप एयरटेल एक्सट्रीम और सन एनएक्सटी पर देख सकते हैं.
3/7
बात करें ऋषभ शेट्टी की अगली फिल्म की तो वो 'किरीक पार्टी' है. इस फिल्म के जरिए ही ऋषभ शेट्टी के 2016 में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना दम–खम दिखाने में असमर्थ रही. इस फिल्म को आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
4/7
लिस्ट के अगले नंबर पर 'सा. ही. प्रा. शाले. कासरगोडु, कोडुगे' है. ये ऋषभ शेट्टी की सोशियो–पॉलिटिकल कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म ने फिल्ममेकर को चिल्ड्रंस फिल्म के नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया था. ऋषभ शेट्टी की के मूवी को आप एम एक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
5/7
गरुड़ गमन वृषभ वाहन में ऋषभ शेट्टी को गैंगस्टर हरि के रोल में देखा गया. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपनी कमाई से सभी को चौंकाया. घर बैठे इसे आप आराम से जी 5 पर एंजॉय कर सकते हैं.
6/7
2019 में रिलीज हुई फिल्म 'बेल बॉटम' में ऋषभ शेट्टी ने बतौर मुख्य एक्टर डेब्यू किया था. इस क्राइम कॉमेडी फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिला. एक्टर की इस बेहतरीन फिल्म को आप एयरटेल एक्सट्रीम पर जरूर देखें.
7/7
पिछले साल रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' में ऋषभ शेट्टी ने बतौर फिल्ममेकर और एक्टर अपनी अहम भूमिका निभाई. बॉक्स ऑफिस में फिल्म की कहानी और किरदारों को बहुत सराहा गया था. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर जरूर देखें
Published at : 01 Oct 2025 02:59 PM (IST)
