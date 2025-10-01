कांतारा चैप्टर 1 से पहले देख डाले ऋषभ शेट्टी की ये धांसू फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

लिस्ट के अगले नंबर पर 'उलिडावारु कंदन्थे' का नाम शामिल है. का गैंगस्टर ड्रामा में अभिनेता को सपोर्टिंग रोल में देखा गया था. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ऑडियंस को बहुत इंप्रेस किया. अब इसकी गिनती ऋषभ शेट्टी के कल्ट मास्टरपीस के लिस्ट में होती है. इसे आप एयरटेल एक्सट्रीम और सन एनएक्सटी पर देख सकते हैं.