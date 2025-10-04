हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीरश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में

रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, बॉक्स ऑफिस पर हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में

Rashmika-Vijay: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आती है. दोनों ने साथ में गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट रोमांटिक फिल्मों में काम किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 05:03 PM (IST)
Rashmika-Vijay: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आती है. दोनों ने साथ में गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट रोमांटिक फिल्मों में काम किया है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे प्यारी और चर्चित जोड़ियों में से एक हैं. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आती है और उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था.

1/7
तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी सगाई की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने हैदराबाद में विजय के घर पर परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सगाई की है.
तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी सगाई की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने हैदराबाद में विजय के घर पर परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सगाई की है.
2/7
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी फरवरी 2026 में हो सकती है. हालांकि, अभी तक विजय या रश्मिका की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन फैंस इन खबरों से बेहद खुश हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी फरवरी 2026 में हो सकती है. हालांकि, अभी तक विजय या रश्मिका की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन फैंस इन खबरों से बेहद खुश हैं.
3/7
विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री की शुरुआत फिल्म गीता गोविंदम (2018) से हुई थी. फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया.
विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री की शुरुआत फिल्म गीता गोविंदम (2018) से हुई थी. फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया.
4/7
2019 में आई डियर कॉमरेड में इस जोड़ी ने फिर साथ काम किया. यह फिल्म इमोशन से भरी एक प्रेम कहानी थी, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया. फिल्म की इमोशनल कहानी और दोनों के एक्टिंग को खूब सराहा गया.
2019 में आई डियर कॉमरेड में इस जोड़ी ने फिर साथ काम किया. यह फिल्म इमोशन से भरी एक प्रेम कहानी थी, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया. फिल्म की इमोशनल कहानी और दोनों के एक्टिंग को खूब सराहा गया.
5/7
फिल्मों के बाद जब दोनों एक साथ इवेंट्स और पब्लिक अपीयरेंस में नजर आए, तो फैंस ने इन्हें असली जिंदगी में भी एक कपल मानना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हुए और अब सगाई की खबर ने फैंस को और भी एक्साइटेड कर दिया है.
फिल्मों के बाद जब दोनों एक साथ इवेंट्स और पब्लिक अपीयरेंस में नजर आए, तो फैंस ने इन्हें असली जिंदगी में भी एक कपल मानना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हुए और अब सगाई की खबर ने फैंस को और भी एक्साइटेड कर दिया है.
6/7
अगर आप इस खूबसूरत जोड़ी का ऑन-स्क्रीन रोमांस फिर से देखना चाहते हैं, तो उनकी दोनों सुपरहिट फिल्में अब ओटीटी पर उपलब्ध हैं, ‘गीता गोविंदम’ को आप जी 5 पर और ‘डियर कॉमरेड’ को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
अगर आप इस खूबसूरत जोड़ी का ऑन-स्क्रीन रोमांस फिर से देखना चाहते हैं, तो उनकी दोनों सुपरहिट फिल्में अब ओटीटी पर उपलब्ध हैं, ‘गीता गोविंदम’ को आप जी 5 पर और ‘डियर कॉमरेड’ को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
7/7
विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री दोनों ही लोगों को बेहद पसंद है. अब उनकी शादी की खबरों ने फैंस में उत्साह और बढ़ा दिया है. सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि ये रियल-लाइफ कपल जल्द शादी की अनाउंसमेंट कब करता है.
विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री दोनों ही लोगों को बेहद पसंद है. अब उनकी शादी की खबरों ने फैंस में उत्साह और बढ़ा दिया है. सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि ये रियल-लाइफ कपल जल्द शादी की अनाउंसमेंट कब करता है.
Published at : 04 Oct 2025 05:03 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Geetha Govindam Dear Comrade

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Fact Check: रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
टेलीविजन
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका सदानंद पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट, वीडियो वायरल
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका पर फूटा सलमान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UK Immigration: Refugees के लिए Residency पाने की राह हुई मुश्किल| Paisa Live
Bhiwandi Psycho Killer: Salamat Ali Ansari फिर गिरफ्तार, कोर्ट से फरार होकर की थी बच्ची की हत्या
IPO Alert: Greenleaf Envirotech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
P&G ने समेटा कारोबार Pakistan में टूट रहा है Foreign Companies का भरोसा?| Paisa Live
Salman Khan Bias: Weekend Ka Vaar में Salman Khan पर फिर लगा पक्षपात का आरोप!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
क्या विजय की मदद से तमिलनाडु में सत्ता हासिल करेगी बीजेपी? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
'सारा जमाना हसीनों का दीवाना', सीहोर में दशहरा उत्सव पर महिला डांसर्स के ठुमके, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Fact Check: रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
रोहित शर्मा से कप्तानी छिनी तो विराट कोहली ने खुलेआम लिए मजे, इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल; जानें सच्चाई
टेलीविजन
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका सदानंद पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट, वीडियो वायरल
‘आप झगड़े की जड़ हैं..’, कुनिका पर फूटा सलमान का गुस्सा, जमकर लगाई डांट
विश्व
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
ट्रंप के आदेश के बाद भी नहीं माने नेतन्याहू! गाजा पर IDF की ताबड़तोड़ बमबारी; 6 लोगों की मौत
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
यूटिलिटी
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारियों की कर सकते हैं शिकायत
जनरल नॉलेज
Audi Logo: किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
किसने डिजाइन किया था ऑडी का आइकॉनिक साइन, इसके लिए कितना किया था चार्ज
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget