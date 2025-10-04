फिल्मों के बाद जब दोनों एक साथ इवेंट्स और पब्लिक अपीयरेंस में नजर आए, तो फैंस ने इन्हें असली जिंदगी में भी एक कपल मानना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हुए और अब सगाई की खबर ने फैंस को और भी एक्साइटेड कर दिया है.