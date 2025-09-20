51 की उम्र में भी बरकरार है ट्विंकल खन्ना का निखार, स्टाइलिश अवतार में जुहू में नजर आईं डीवा

ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने नए शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ये सेलिब्रिटी टॉक शो 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला है. इस शो में एक्ट्रेस अपनी को-होस्ट काजोल के साथ सेलिब्रिटीज के साथ दिलचसों बातें और टास्क करते नजर आएंगी.