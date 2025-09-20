हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
51 की उम्र में भी बरकरार है ट्विंकल खन्ना का निखार, स्टाइलिश अवतार में जुहू में नजर आईं डीवा

51 की उम्र में भी बरकरार है ट्विंकल खन्ना का निखार, स्टाइलिश अवतार में जुहू में नजर आईं डीवा

Twinkle Khanna Spotted: ट्विंकल खन्ना को हाल ही में पैप्स ने जुहु में स्पॉट किया. इस दौरान एक्ट्रेस बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. सोशल मीडिया पर तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं. आप भी देखें खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 09:09 PM (IST)
Twinkle Khanna Spotted: ट्विंकल खन्ना को हाल ही में पैप्स ने जुहु में स्पॉट किया. इस दौरान एक्ट्रेस बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. सोशल मीडिया पर तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं. आप भी देखें खूबसूरती.

ट्विंकल खन्ना हाल ही में अपने स्टाइलिश अंदाज में जुहू में स्पॉट हुई हैं. एक्ट्रेस की वायरल तस्वीरों को देख फैंस उनकी खूबसूरती के एक बार फिर मुरीद बन गए हैं. आप भी देखिए हसीना की खूबसूरती.

1/7
ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं. हर बार वो अपने यूनिक फैशन सेंस से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती हैं.
ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं. हर बार वो अपने यूनिक फैशन सेंस से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती हैं.
2/7
इस बार भी एक्ट्रेस की जब पैप्स ने जुहू में स्पॉट किया तो उनका स्टाइलिश अवतार देखने को मिला. बॉलीवुड के इस डीवा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है.
इस बार भी एक्ट्रेस की जब पैप्स ने जुहू में स्पॉट किया तो उनका स्टाइलिश अवतार देखने को मिला. बॉलीवुड के इस डीवा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है.
3/7
इन वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्विंकल खन्ना ने रेड कलर का स्टाइलिश टॉप ब्ल्यू डेनिम जिंस के साथ पेयर किया है. आंखों में चश्मा लगाए और नो मेकअप लुक में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
इन वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्विंकल खन्ना ने रेड कलर का स्टाइलिश टॉप ब्ल्यू डेनिम जिंस के साथ पेयर किया है. आंखों में चश्मा लगाए और नो मेकअप लुक में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
4/7
एक बार फिर हसीना ने अपनी प्यारी सी मुस्कान से सभी के दिल में छुरियां चलाई हैं. वैसे तो उनकी हर एक अदा पर लोग दीवाने है और एक बार सभी ट्विंकल की नेचुरल ब्यूटी देख अपना दिल हार बैठे हैं.
एक बार फिर हसीना ने अपनी प्यारी सी मुस्कान से सभी के दिल में छुरियां चलाई हैं. वैसे तो उनकी हर एक अदा पर लोग दीवाने है और एक बार सभी ट्विंकल की नेचुरल ब्यूटी देख अपना दिल हार बैठे हैं.
5/7
अदाकारा ने अपने लुक को सिंपल ही रखा है. ट्विंकल की ऐसी खूबसूरती देख वाकई उनके उम्र का पता लगा पाना मुश्किल है.
अदाकारा ने अपने लुक को सिंपल ही रखा है. ट्विंकल की ऐसी खूबसूरती देख वाकई उनके उम्र का पता लगा पाना मुश्किल है.
6/7
51 की उम्र में भी हसीना ने खुद को इस कदर मेंटेन किया है कि वो कई यंगस्टर्स को अपनी ब्यूटी और फिटनेस से मात दे सकती हैं. आज जब उन्हें जुहू में स्पॉट किया गया तो उन्होंने एक बार फिर अपनी दिलकश अदाओं से सभी को घायल किया.
51 की उम्र में भी हसीना ने खुद को इस कदर मेंटेन किया है कि वो कई यंगस्टर्स को अपनी ब्यूटी और फिटनेस से मात दे सकती हैं. आज जब उन्हें जुहू में स्पॉट किया गया तो उन्होंने एक बार फिर अपनी दिलकश अदाओं से सभी को घायल किया.
7/7
ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने नए शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ये सेलिब्रिटी टॉक शो 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला है. इस शो में एक्ट्रेस अपनी को-होस्ट काजोल के साथ सेलिब्रिटीज के साथ दिलचसों बातें और टास्क करते नजर आएंगी.
ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने नए शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. ये सेलिब्रिटी टॉक शो 25 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला है. इस शो में एक्ट्रेस अपनी को-होस्ट काजोल के साथ सेलिब्रिटीज के साथ दिलचसों बातें और टास्क करते नजर आएंगी.
Published at : 20 Sep 2025 09:09 PM (IST)
