51 की उम्र में भी बरकरार है ट्विंकल खन्ना का निखार, स्टाइलिश अवतार में जुहू में नजर आईं डीवा
Twinkle Khanna Spotted: ट्विंकल खन्ना को हाल ही में पैप्स ने जुहु में स्पॉट किया. इस दौरान एक्ट्रेस बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. सोशल मीडिया पर तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं. आप भी देखें खूबसूरती.
ट्विंकल खन्ना हाल ही में अपने स्टाइलिश अंदाज में जुहू में स्पॉट हुई हैं. एक्ट्रेस की वायरल तस्वीरों को देख फैंस उनकी खूबसूरती के एक बार फिर मुरीद बन गए हैं. आप भी देखिए हसीना की खूबसूरती.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Sep 2025 09:09 PM (IST)
