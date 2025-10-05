सोहेल खान की एक्स-वाइफ सीमा सजदेह 48 की उम्र में भी लगती हैं 18 की, 10 तस्वीरें हैं सबूत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोहेल खान की एक्स-वाइफ सीमा सजदेह 48 की उम्र में भी लगती हैं 18 की, 10 तस्वीरें हैं सबूत

Seema Sajdeh 10 Pictures: सोहेल खान की वाइफ सीमा अक्सर अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनका कॉन्फिडेंट और बोल्ड अंदाज देख फैंस उनकी तारीफे करते नहीं थकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 06:00 PM (IST)
सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह हमेशा अपने स्टाइल और ग्रेस के लिए सुर्खियों में रहती हैं. उनकी खूबसूरत स्माइल और शानदार लुक हर बार फैंस का ध्यान खींचते हैं. चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर अंदाज में सीमा छा जाती हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
सीमा खान अक्सर अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
2/10
सीमा की खूबसूरती की बात करें तो 48 की उम्र में भी उनकी ब्यूटी का जवाब नहीं.
3/10
सीमा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं जहां वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
4/10
इस फोटो में सीमा ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में बला की हसीन दिख रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही क्लासी और स्टाइलिश है.
5/10
इस रेड कलर के स्टाइलिश आउटफिट में सीमा बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और हेयर्स को कर्ली रखा है. जिससे उनका ये लुक और भी मॉडर्न नजर आ रहा है.
6/10
इस ब्लैक कलर के बॉडीकॉन गाउन में सीमा कहर ढा रही हैं. सटल मेकअप और सॉफ्ट कर्ली हेयर्स के साथ उनका ये लुक बेहद ही ग्लैमरस है.
7/10
इस फोटो में सीमा इंडो वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उनका ये लुक बेहद ही स्टाइलिश दिख रहा है.
8/10
इस फोटो में सीमा ब्लू कलर की शिमरी साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप किया है और बालों को स्ट्रेट रखा है जिससे उनका ये लुक बेहद ही क्लासी और ग्लैमरस लग रहा है.
9/10
इस येलो कलर के कॉर्ड सेट में सीमा बेहद ही सुंदर दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है.
10/10
इस फोटो में सीमा हाई स्लिट वाली ड्रेस में कमाल की दिख रही हैं. उन्होंने सिंपल मेकअप और स्ट्रेट हेयर करके इस लुक को कंप्लीट किया है.
Published at : 05 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Embed widget