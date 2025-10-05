एक्सप्लोरर
सोहेल खान की एक्स-वाइफ सीमा सजदेह 48 की उम्र में भी लगती हैं 18 की, 10 तस्वीरें हैं सबूत
Seema Sajdeh 10 Pictures: सोहेल खान की वाइफ सीमा अक्सर अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनका कॉन्फिडेंट और बोल्ड अंदाज देख फैंस उनकी तारीफे करते नहीं थकते हैं.
सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह हमेशा अपने स्टाइल और ग्रेस के लिए सुर्खियों में रहती हैं. उनकी खूबसूरत स्माइल और शानदार लुक हर बार फैंस का ध्यान खींचते हैं. चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल हर अंदाज में सीमा छा जाती हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 05 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Tags :Sohail Khan Seema Kiran Sajedh
