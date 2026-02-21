हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘ये अपना गांव वाला है’, सिद्धांत चतुर्वेदी से ऐसे मिले पंकज त्रिपाठी, सब देखते ही रह गए

Pankaj Desi Swag Goes Viral:पंकज त्रिपाठी ने सिद्धांत चतुर्वेदी से मुलाकात के दौरान उन्हें ‘अपना गांव वाला’ कहा.जानिए क्या बात हुई, कैसे पोज़ दिया और दोनों किन फिल्मों में नजर आने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Feb 2026 02:57 PM (IST)
अभिनेता पंकज त्रिपाठी और सिद्धांत चतुर्वेदी एक ही गांव क हैं. क्या आप जानते थे ये बात पहले से? नहीं जानते होंगे, हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने एक ईवेंट के दौरान ये बात सभी को बताई और सिद्धांत के साथ फोटोज भी क्लिक करवाई.

अभिनेता पंकज त्रिपाठी और सिद्धांत चतुर्वेदी ने Navbharat Times Utsav के 75वें समारोह में एक बहुत ही खास पल साझा किया. मुंबई में आयोजित इस बड़े इवेंट के दौरान, सिद्धांत ने बहुत उत्साह के साथ अपने सीनियर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को गले लगाया.
मुलाकात के दौरान दोनों ने कुछ देर तक आपस में बातचीत की.पंकज त्रिपाठी ने मजाक में सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने साथ में हंसते हुए पोज दिया.
Published at : 21 Feb 2026 02:57 PM (IST)
