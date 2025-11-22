एक्सप्लोरर
इवेंट के बाद एक ही कार में नजर आए पलक तिवारी-इब्राहिम अली खान, फैंस बोले- 'ये क्या हो रहा है'
Ibrahim Ali khan-Palak Tiwari: एक बार फिर पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान लाइमलाइट में आ गए हैं. एक इवेंट के बाद दोंनों को एक ही कार में देखा गया. सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं.
पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान इन दिनों इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल हाल ही में पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान D'Yavol After Dark इवेंट में पहुंचे थे, जहां दोनों ने ही अपने लुक्स से सबका ध्यान खींचा. लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब इवेंट के बाद दोनों एक ही कार में बैठते हुए कैमरे में कैद हो गए. जैसे ही उनकी ये झलक सामने आई, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई. फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया.
Published at : 22 Nov 2025 03:23 PM (IST)
