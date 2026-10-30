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पहले करवा चौथ पर नूपुर सेनन का दिखा खूबसूरत अंदाज, पति स्टेबिन बेन संग यूं किया सेलिब्रेट
नूपुर सेनन ने शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ मनाया और पति स्टीबिन के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. इस दौरान वह ट्रेडिशनल अंदाज में बेहद खूबसूरत लगीं और पति के साथ उनकी जोड़ी भी काफी प्यारी नज़र आई.
नूपुर सेनन ने शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ मनाया और पति स्टीबिन बेन के साथ शेयर की तस्वीरों में दोनों बेहद खुश नजर आए. वहीं, लाल धोती-कुर्ता सेट में नूपुर का सादगी भरा और खूबसूरत अंदाज भी देखने को मिला.
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Published at : 30 Oct 2026 05:50 PM (IST)
Tags :नूपुर सेनन
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