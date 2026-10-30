पहले करवा चौथ पर नूपुर सेनन का दिखा खूबसूरत अंदाज, पति स्टेबिन बेन संग यूं किया सेलिब्रेट

पहले करवा चौथ के मौके पर नूपुर ने लाल रंग का धोती कुर्ता सेट पहना , इसके साथ नूपुर ने नीले रंग का दुपट्टा कैरी किया . नूपुर का यह ट्रेडिशनल लुक करवा चौथ के लिए बहुत ही प्यारा , सूंदर और सादा था , साथ ही नूपुर के सूट का बैक डिज़ाइन बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव था . नूपुर के पति स्टीबिन ने भी ब्लैक कुर्ते पजामे में नज़र आए.