माधुरी दीक्षित के बेटों की 8 तस्वीरें, फिल्मों से दूर कर रहे ये काम, मां की तरह डांस में हैं माहिर

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 03:04 PM (IST)
माधुरी दीक्षित के दोनों बेटे, एरिन और रायन, फिल्मों की चमक-दमक से दूर रहते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं.एरिन को डांस और म्यूजिक का खास शौक है और वह मां से प्रेरित होकर कथक भी सीख चुके हैं. रायन भी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी अलग रुचियों और टैलेंट को निखारने में लगे हैं. दोनों ही स्टार किड्स लाइमलाइट से दूर रहकर एक सिम्पल लाइफ जीना पसंद करते है .

हमने हमेशा माधुरी दीक्षित का डांस के प्रति प्यार देखा है और उनकी लेटेस्ट पोस्ट में उनके बड़े बेटे, एरिन नेने का भी डांस में इंटरेस्ट नजर आ रहा है, जो अपनी टैलेंटेड मां से कथक सीख रहे हैं.
माधुरी दीक्षित के बेटे एरिन नेने और रायन नेने हमेशा से ही फिल्मों की दुनिया से दूर रखते हैं. मां माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की क्वीन होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को सिम्पल लाइफ देना पसंद करती है. एरिन और रायन दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं और अपनी इन्टरेस्ट को समय देते हैं.
एरिन नेने को डांस और म्यूजिक का शौक है उन्होंने छोटी उम्र से ही कथक और क्लासिकल डांस को ट्राई किया और अपनी मां माधुरी से डांस की बारीकियां सीखीं.
कई मौकों पर माधुरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें एरिन को तबला बजाते या कथक स्टेप्स सीखते देखा जा सकता है.
यह साफ दिखाता है कि उन्होंने मां के नक्शेकदम पर चलकर डांस की दुनिया में भी इन्टरेस्ट दिखाई है. एरिन की यह टैलेंट और डांस के तरफ उनका इंटरेस्ट उनके अंदर क्रिएटिव डेवलपमेंट कर रहा है.
वहीं, रायन नेने भी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी इंटरेस्ट और टैलेंट को निखारने में लगे हुए हैं. हालांकि रायन डांस में इतना सक्रिय ऐक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनकी हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उन्हें कॉन्फिडेंट बनाती हैं.
माधुरी और उनके पति डॉ. श्रीराम नेने बच्चों को हमेशा यह सिखाते हैं कि लाइमलाइट जरूरी नहीं है, बल्कि अपनेटैलेंट और स्ट्डीज पर फोकस करना जड़ा इंपॉर्टेंट है.
इसी वजह से एरिन और रायन फिल्मों की ग्लैमर से दूर रहते हुए अपनी पढ़ाई, म्यूजिक, डांस और पर्सनल इंटरेस्ट में समय बिता रहे हैं. हाल के सालों में माधुरी ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के पल दिखाई देते है.
Published at : 29 Sep 2025 03:04 PM (IST)
Madhuri Dixit Arin Nene Ryan Nene

