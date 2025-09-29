एक्सप्लोरर
माधुरी दीक्षित के बेटों की 8 तस्वीरें, फिल्मों से दूर कर रहे ये काम, मां की तरह डांस में हैं माहिर
Madhuri Dixit Son: माधुरी दीक्षित के बेटे एरिन और रायन फिल्मों की दुनिया से दूर रहकर अपनी पढ़ाई और शौक में बिजी हैं. एरिन मां की तरह डांस और म्यूजिक में माहिर हैं, रायन भी टैलेंट में किसी से कम नहीं.
माधुरी दीक्षित के दोनों बेटे, एरिन और रायन, फिल्मों की चमक-दमक से दूर रहते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं.एरिन को डांस और म्यूजिक का खास शौक है और वह मां से प्रेरित होकर कथक भी सीख चुके हैं. रायन भी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी अलग रुचियों और टैलेंट को निखारने में लगे हैं. दोनों ही स्टार किड्स लाइमलाइट से दूर रहकर एक सिम्पल लाइफ जीना पसंद करते है .
Published at : 29 Sep 2025 03:04 PM (IST)
