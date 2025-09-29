माधुरी दीक्षित के बेटों की 8 तस्वीरें, फिल्मों से दूर कर रहे ये काम, मां की तरह डांस में हैं माहिर

माधुरी दीक्षित के बेटे एरिन नेने और रायन नेने हमेशा से ही फिल्मों की दुनिया से दूर रखते हैं. मां माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की क्वीन होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को सिम्पल लाइफ देना पसंद करती है. एरिन और रायन दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं और अपनी इन्टरेस्ट को समय देते हैं.