कृति सेनन की 10 तस्वीरें जो बयां करती हैं उनकी खूबसूरती, नजरें नहीं हटा पाएंगे आप

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकृति सेनन की 10 तस्वीरें जो बयां करती हैं उनकी खूबसूरती, नजरें नहीं हटा पाएंगे आप

Kriti Sanon's beauty: कृति सेनन अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज़ के लिए बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री हैं. उनकी ये 10 तस्वीरें उनके ग्लैमरस लुक को बखूबी दिखाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 08:23 PM (IST)
कृति सेनन बॉलीवुड की एक पॉपुलर अभिनेत्री हैं, जो अपनी खूबसूरती, स्टाइल और स्क्रीन पर दमदार प्रजेंस के लिए जानी जाती हैं. उनकी हर तस्वीर और लुक सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचती है. यह उनके ग्लैमरस अंदाज़ और फैशन सेंस को सामने लाता है, जो उन्हें फैन्स के बीच और भी खास बनाता है.

कृति सैनन इस लुक में ब्लैक और व्हाइट रंग की हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाली एक ट्यूब स्टाइल मिडी ड्रेस में बेहद स्टाइलिश लग रही हैं. यह ड्रेस बॉडीकॉन फिटिंग की है जो उनके फिगर को खूबसूरती से उभार रही है. उन्होंने इस हाई-फैशन लुक को काले रंग की स्टॉकिंग्स और हील्स के साथ पेयर किया है. मिनिमल मेकअप और खुले वेवी बालों के साथ, यह लुक किसी भी मॉडर्न पार्टी के लिए परफेक्ट है.
इस लुक मे कृति ने ब्लैक और सैटिन फैब्रिक में बहुत एलिगेंट लुक कैरी किया है. उन्होंने एक स्ट्रैपलेस कॉर्सेट-स्टाइल टॉप पहना है जिसमें बोनिंग की डिटेलिंग है, जो उनके फिगर को उभार रहा है. नीचे का हिस्सा एक मैक्सी सैटिन स्कर्ट है. उन्होंने इस हाई-ग्लैमर लुक को मेसी अपडू हेयरस्टाइल और मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ पूरा किया है, जिससे आउटफिट मुख्य अट्रैक्शन बना रहे.
कृति इस लुक में रानी पिंक रंग की शिफॉन साड़ी में हैं, जो उन्हें बेहद ग्लैमरस लुक दे रहा है. उन्होंने साड़ी को मैचिंग, स्लीवलेस और पूरी तरह से सीक्विन वर्क वाले ब्लाउज के साथ पहना है. साड़ी के किनारों पर भी हल्के सीक्विन का काम है, जो इसे पार्टी के लिए परफेक्ट बना रहा हैं. उन्होंने इस वाइब्रेंट लुक को मिनिमल ज्वेलरी और वेवी हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया है.
इस लुक में कृति ने रानी पिंक रंग शरारा सेट पहना हैं, जिसमें अनारकली-स्टाइल कुर्ता और मैचिंग शरारा पर ज़री, थ्रेड और मिरर वर्क की खूबसूरत एम्ब्रॉइडरी है. एंब्रॉएडर्ड पोटली बैग और झुमकों के साथ उनका यह लुक फेस्टिव के फंक्शन के लिए परफेक्ट है.
इस तस्वीर में कृति एक बेहद चियरफुल और समर फ्रेश लुक में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने सफेद बेस वाले ड्रेस को चुना है, जिस पर बड़े-बड़े रंग-बिरंगे फ्लावर प्रिंट बने हैं. यह ड्रेस स्पेगेटी स्ट्रैप्स और फ्लेयर डिजाइन के कारण बहुत ही कंफर्टेबल और स्टाइलिश लग रही है. इसके साथ उन्होंने व्हाइट स्लाइडर्स पहने हैं जिन पर डिओर लिखा है. सनग्लासेस और ओपन हेयर उनके लुक को और ज्यादा कूल और वेकेशन वाइब देता है. यह लुक ट्रैवल और समर हॉलिडे के लिए परफेक्ट है.
कृति सैनन इस लुक में रानी पिंक रंग के खूबसूरत शरारा सेट में हैं. उन्होंने घुटने तक का अनारकली-स्टाइल कुर्ता पहना है, जिसकी फुल स्लीव्स और घेर पर ज़री, थ्रेड और मिरर वर्क की बारीक और हेवी एम्ब्रॉइडरी है. उन्होंने इसे मैचिंग शरारा के साथ पेयर किया है जिस पर भी बॉर्डर पर इसी तरह का काम किया गया है. लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने एक एंब्रॉएडर्ड पोटली बैग और झुमके पहने हैं. यह आउटफिट फेस्टिव फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है.
कृति इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत इंडो-वेस्टर्न फ्यूज़न लुक में हैं. उन्होंने सफ़ेद रंग का बंदगला जैकेट पहना है जिसके नीचे ऑफ-व्हाइट रंग का ट्रांसपेरेंट लहंगा है. उनका पूरा ध्यान स्टेटमेंट गोल्ड ज्वेलरी पर है. उन्होंने कई लेयर वाला भारी नेकलेस पहना है जो रॉयल लुक दे रहा है. इसके अलावा, उन्होंने मैचिंग गोल्ड पोटली बैग कैरी किया है और बालों का स्लीक बन बनाया है, जो इस लुक को क्लासी और रॉयल टच दे रहा है.
इस लुक में कृति ने एक बेहद ग्लैमरस सिल्वर गाउन पहना हैं. यह एक बॉडीकॉन और रूच्ड फिटिंग वाली ड्रेस है जिस पर बारीक सीक्विन और एंबेलिशमेंट का काम है. ड्रेस में काउल नेकलाइन पर लेस की डिटेलिंग है और फ्रंट पर थाई-हाई स्लिट है, जो इसे एक पार्टी-रेडी लुक दे रहा है. उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और डायमंड इयररिंग्स और रिंग्स के साथ अपने लुक को पूरा किया है.
कृति का यह लुक यॉट पर वेकेशन के लिए एकदम सही है. वह ब्लैक एंड मिंट ग्रीन कलर-ब्लॉक की मैक्सी स्कर्ट और ब्लैक क्रॉप टॉप पहने हुए हैं. टॉप और स्कर्ट के किनारों पर सफेद रंग की स्कैलप डिटेलिंग है, जो इस आउटफिट को एक फन और स्टाइलिश बीच वियर लुक दे रही है. उन्होंने ब्राउन रंग का चश्मा और डिजाइनर स्लाइडर सैंडल पहने हैं, जो इसे एक कम्प्लीट हॉलिडे लुक बना रहा है.
कृति इस लुक में ग्रीन रंग के हॉलिडे वियर में नज़र आ रही हैं. उन्होंने हरे रंग की वी-नेक बिकिनी ब्रा, स्ट्राइप्ड रैप-अराउंड स्कर्ट और उसी रंग का ओवरलैप श्रग पहना है. एक्ट्रेस ने स्टाइलिश चश्मा और बैंगल्स पहने हैं, जो इसे एक परफेक्ट बोहेमियन बीच वेकेशन लुक दे रहा है.
Published at : 01 Oct 2025 08:23 PM (IST)
