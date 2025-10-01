कृति सेनन की 10 तस्वीरें जो बयां करती हैं उनकी खूबसूरती, नजरें नहीं हटा पाएंगे आप

इस तस्वीर में कृति एक बेहद चियरफुल और समर फ्रेश लुक में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने सफेद बेस वाले ड्रेस को चुना है, जिस पर बड़े-बड़े रंग-बिरंगे फ्लावर प्रिंट बने हैं. यह ड्रेस स्पेगेटी स्ट्रैप्स और फ्लेयर डिजाइन के कारण बहुत ही कंफर्टेबल और स्टाइलिश लग रही है. इसके साथ उन्होंने व्हाइट स्लाइडर्स पहने हैं जिन पर डिओर लिखा है. सनग्लासेस और ओपन हेयर उनके लुक को और ज्यादा कूल और वेकेशन वाइब देता है. यह लुक ट्रैवल और समर हॉलिडे के लिए परफेक्ट है.