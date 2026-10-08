एक्सप्लोरर
साड़ी से वेस्टर्न तक, हर लुक में कयामत ढाती हैं कियारा आडवाणी, देखें एक्ट्रेस की हसीन तस्वीरें
कियारा आडवाणी अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से हमेशा फैंस का ध्यान खींचती हैं. साड़ी, इंडियन और वेस्टर्न आउटफिट्स से लेकर फिटेड और रेड कार्पेट लुक्स तक, उनका हर अंदाज खूबसूरत और खास नजर आता है.
कियारा आडवाणी के फैशन लुक्स में हर बार कुछ अलग देखने को मिलता है. साड़ी, एथनिक कपड़ों और मॉडर्न आउटफिट्स में उनका कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस अंदाज साफ नजर आता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Oct 2026 02:59 PM (IST)
Tags :Kiara Advani
बॉलीवुड
8 Photos
ऐसी दिखती हैं नाना पाटेकर की पत्नी नीलकांति, थिएटर में शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
पार्टी में हुई पहली मुलाकात, 'शेरशाह' के सेट पर चढ़ा प्यार का रंग, ऐसी है सिद्धार्थ-कियारा की लव स्टोरी
बॉलीवुड
7 Photos
अनन्या से आलिया तक, नवरात्रि के दूसरे दिन रेड साड़ी के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
सोहा अली खान के बर्थडे पर रोमांटिक हुए कुणाल खेमू, पार्टी में करीना-सैफ ने लगाए चार चांद
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
Live: नाना पाटेकर का निधन, आज शाम को पुणे में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, मुंबई में प्रेयर मीट
मनोरंजन
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 7वें दिन 2.30 बजे तक 235 करोड़ के हुई पार
मनोरंजन
नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, दिग्गजों ने जताया शोक
मनोरंजन
सतीश कौशिक के बाद नाना पाटेकर भी चले गए...फूट-फूटकर रो पड़े अनुपम खेर
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
ऐसी दिखती हैं नाना पाटेकर की पत्नी नीलकांति, थिएटर में शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी, देखें तस्वीरें