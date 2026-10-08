कियारा जब साड़ी पहनती है तो उनका लुक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है. साड़ी का लुक कियारा के ग्लैमर में एक अलग रंग जोड़ता है. सिंपल साड़ी हो या ग्लैमरस साड़ी, कियारा हर अंदाज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है.