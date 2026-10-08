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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसाड़ी से वेस्टर्न तक, हर लुक में कयामत ढाती हैं कियारा आडवाणी, देखें एक्ट्रेस की हसीन तस्वीरें

साड़ी से वेस्टर्न तक, हर लुक में कयामत ढाती हैं कियारा आडवाणी, देखें एक्ट्रेस की हसीन तस्वीरें

कियारा आडवाणी अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से हमेशा फैंस का ध्यान खींचती हैं. साड़ी, इंडियन और वेस्टर्न आउटफिट्स से लेकर फिटेड और रेड कार्पेट लुक्स तक, उनका हर अंदाज खूबसूरत और खास नजर आता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2026 02:59 PM (IST)
कियारा आडवाणी अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से हमेशा फैंस का ध्यान खींचती हैं. साड़ी, इंडियन और वेस्टर्न आउटफिट्स से लेकर फिटेड और रेड कार्पेट लुक्स तक, उनका हर अंदाज खूबसूरत और खास नजर आता है.

कियारा आडवाणी के फैशन लुक्स में हर बार कुछ अलग देखने को मिलता है. साड़ी, एथनिक कपड़ों और मॉडर्न आउटफिट्स में उनका कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस अंदाज साफ नजर आता है.

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कियारा आडवाणी अपनी खूबसूरत लुक्स के साथ-साथ अपने स्टाइलिश अंदाज़ के लिए भी जानी जाती है. रेड कार्पेट से लेकर सोशल मीडिया तक उनका हर एक अंदाज फैंस का ध्यान खींचता है.
कियारा आडवाणी अपनी खूबसूरत लुक्स के साथ-साथ अपने स्टाइलिश अंदाज़ के लिए भी जानी जाती है. रेड कार्पेट से लेकर सोशल मीडिया तक उनका हर एक अंदाज फैंस का ध्यान खींचता है.
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कियारा जब साड़ी पहनती है तो उनका लुक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है. साड़ी का लुक कियारा के ग्लैमर में एक अलग रंग जोड़ता है. सिंपल साड़ी हो या ग्लैमरस साड़ी, कियारा हर अंदाज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है.
कियारा जब साड़ी पहनती है तो उनका लुक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है. साड़ी का लुक कियारा के ग्लैमर में एक अलग रंग जोड़ता है. सिंपल साड़ी हो या ग्लैमरस साड़ी, कियारा हर अंदाज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है.
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कियारा का अंदाज वेस्टर्न आउटफिट्स में भी बोल्ड और स्टाइलिश नज़र आता है. स्टाइलिश ड्रेस हो या मॉडर्न आउटफिट कियारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है और उनका हर लुक फैंस का ध्यान खींचता है.
कियारा का अंदाज वेस्टर्न आउटफिट्स में भी बोल्ड और स्टाइलिश नज़र आता है. स्टाइलिश ड्रेस हो या मॉडर्न आउटफिट कियारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है और उनका हर लुक फैंस का ध्यान खींचता है.
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इंडियन आउटफिट्स में भी कियारा की ख़ूबसूरती और ग्लैमर कम नहीं होता. साड़ी हो या खूबसूरत एथनिक आउटफिट, उनका हर एक अंदाज बेहद प्यारा और स्टाइलिश नज़र आता है.
इंडियन आउटफिट्स में भी कियारा की ख़ूबसूरती और ग्लैमर कम नहीं होता. साड़ी हो या खूबसूरत एथनिक आउटफिट, उनका हर एक अंदाज बेहद प्यारा और स्टाइलिश नज़र आता है.
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फिटेड और बॉडीकॉन आउटफिट में कियारा का अंदाज और कॉन्फिडेंस साफ नज़र आता है. ऐसे लुक्स में उनका ग्लैमरस अंदाज और उनका फैशन सेंस दोनों ही खूब देखने को मिलता है.
फिटेड और बॉडीकॉन आउटफिट में कियारा का अंदाज और कॉन्फिडेंस साफ नज़र आता है. ऐसे लुक्स में उनका ग्लैमरस अंदाज और उनका फैशन सेंस दोनों ही खूब देखने को मिलता है.
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रेड कार्पेट पर कियारा अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचती है. उनका स्टाइल ,मेकअप और पूरे लुक को कैरी करने का तरीका उन्हें सबसे अलग दिखता है.
रेड कार्पेट पर कियारा अक्सर अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचती है. उनका स्टाइल ,मेकअप और पूरे लुक को कैरी करने का तरीका उन्हें सबसे अलग दिखता है.
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साड़ी से लेकर वेस्टर्न , इंडियन , और रेड कार्पेट लुक्स तक , कियारा ने हर लुक में अपनी अलग पहचान बनाई है. यही खूबसूरत और ग्लैमरस स्टाइल उन्हें बॉलीवुड की खास फैशन आइकन्स में से शामिल करता है.
साड़ी से लेकर वेस्टर्न , इंडियन , और रेड कार्पेट लुक्स तक , कियारा ने हर लुक में अपनी अलग पहचान बनाई है. यही खूबसूरत और ग्लैमरस स्टाइल उन्हें बॉलीवुड की खास फैशन आइकन्स में से शामिल करता है.
Published at : 08 Oct 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani

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