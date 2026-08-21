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अनुष्का से प्रियंका तक, भारत छोड़ विदेश में बस गए ये सितारे, जानें कहां है इनका आलीशान आशियाना
बॉलीवुड की चमक-दमक के बीच कई सितारों ने विदेश में अपना नया आशियाना बना लिया है. अनुष्का शर्मा से प्रियंका चोपड़ा तक, ये सेलेब्स अब भारत से दूर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं.
बॉलीवुड के कई सितारे अब भारत से दूर विदेश में अपना घर बसा चुके हैं. किसी ने शादी के बाद विदेश को अपना ठिकाना बनाया, तो किसी ने काम और परिवार की वजह से दूसरे देश में रहना शुरू किया. अनुष्का शर्मा से प्रियंका चोपड़ा तक, आइए जानते हैं इन सितारों का विदेश में कहां है आलीशान आशियाना.
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Published at : 21 Aug 2026 06:01 PM (IST)
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