अनुष्का से प्रियंका तक, भारत छोड़ विदेश में बस गए ये सितारे, जानें कहां है इनका आलीशान आशियाना

मल्लिका शेरावत लंबे समय से अमेरिका में रह रही हैं और लॉस एंजिल्स में उनका आलीशान घर है. इससे पहले वो फ्रांस में रह चुकी हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने घर की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' में नजर आ रही हैं.