हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान की बहन अर्पिता के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, पास्ता 8,500 का और 2 लाख की है शैंपेन

सलमान खान की बहन अर्पिता के रेस्टोरेंट 'मर्सी' में खाना जेब पर पड़ेगा भारी, पास्ता 8,500 का और 2 लाख की है शैंपेन

सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 08:14 PM (IST)
ये तो हर कोई जानता है कि अर्पिता को सलमान खान बेहद प्यार करते हैं. दोनों आपस में शानदार बॉन्ड शेयर करते हैं. एक्टर की बहन ने एक्टिंग से दूर होटल बिजनेस में नाम बनाया है.

ये तो हर कोई जानता है कि अर्पिता को सलमान खान बेहद प्यार करते हैं. दोनों आपस में शानदार बॉन्ड शेयर करते हैं. एक्टर की बहन ने एक्टिंग से दूर होटल बिजनेस में नाम बनाया है.

अर्पिता खान का रेस्टोरेंट इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है, लग्जरी रेस्टोरेंट की लिस्ट में इसकी गिनती होती है. क्योंकि इसमें विलासिता और स्टार पावर का टच भी शामिल है.
लेकिन इस रेस्टोरेंट के साथ भारी कीमत भी जुड़ी है, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई है कि आखिर क्या वाकई उनका रेस्टोरेंट मर्सी इस लायक है.
लेकिन इस रेस्टोरेंट के साथ भारी कीमत भी जुड़ी है, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई है कि आखिर क्या वाकई उनका रेस्टोरेंट मर्सी इस लायक है.
अपनी जबरदस्त कीमतों के कारण आलोचनाओं के घेरे में आया नया सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट है मर्सी, जिसकी मालकिन हैं अर्पिता खान शर्मा.
अपनी जबरदस्त कीमतों के कारण आलोचनाओं के घेरे में आया नया सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट है मर्सी, जिसकी मालकिन हैं अर्पिता खान शर्मा.
हालांकि, सिर्फ माहौल और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति की वजह से ही ये रेस्टोरेंट चर्चा में नहीं है, बल्कि इसका बिल भी सुर्खियों में है. रेस्टोरेंट के मेन्यू की हर तरफ चर्चा होती है.
हालांकि, सिर्फ माहौल और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति की वजह से ही ये रेस्टोरेंट चर्चा में नहीं है, बल्कि इसका बिल भी सुर्खियों में है. रेस्टोरेंट के मेन्यू की हर तरफ चर्चा होती है.
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मर्सी के ट्रफल पास्ता ऑन व्हील की कीमत 8,500 रुपये है जो कि ज्यादात फैंसी रेस्टोरेंट में आमतौर पर 500 रुपये से 1200 रुपये के बीच होती है.
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मर्सी के ट्रफल पास्ता ऑन व्हील की कीमत 8,500 रुपये है जो कि ज्यादात फैंसी रेस्टोरेंट में आमतौर पर 500 रुपये से 1200 रुपये के बीच होती है.
उनके हर्ब क्रस्टेड लैम्ब लोइन की कीमत 10,000 रुपये है, जबकि टेरीयाकी सैल्मन की कीमत 4,000 रुपये है और शैंपेन 2 लाख का है.
उनके हर्ब क्रस्टेड लैम्ब लोइन की कीमत 10,000 रुपये है, जबकि टेरीयाकी सैल्मन की कीमत 4,000 रुपये है और शैंपेन 2 लाख का है.
अर्पिता के पति आयुष शर्मा भी उनके बिजनेस को संभालते हैं. लेकिन, खासतौर से वो फिल्मों में हैं और एक्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं.
अर्पिता के पति आयुष शर्मा भी उनके बिजनेस को संभालते हैं. लेकिन, खासतौर से वो फिल्मों में हैं और एक्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं.
अर्पिता के पति आयुष शर्मा भी उनके बिजनेस को संभालते हैं. लेकिन, खासतौर से वो फिल्मों में हैं और एक्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं.
Published at : 31 Oct 2025 08:14 PM (IST)
Arpita Khan SALMAN KHAN

इंडिया
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
भारत के खिलाफ T20 सीरीज में अब नहीं खेलेंगे जोश हेजलवुड, सुनकर अभिषेक शर्मा ने दिया चौंकाने वाला रिएक्शन
