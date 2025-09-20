एक्सप्लोरर
Homebound Movie Screening: पत्नी संग दिखे नसीरुद्दीन शाह, स्टाइलिश लुक में पहुंचीं मीरा, ईशान ने डैशिंग अवतार में दिए पोज
Homebound Movie Screening: ईशान खट्टर स्टारर फिल्म ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में उनकी फैमिली के अलावा कई बड़े स्टार्स ने भी शिरकत की. देखिए स्टार्स का लुक
ईशान खट्टर इन दिनों फिल्म ‘होमबाउंड’ को लेकर सुर्खियों में हैं. जो 26 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. वहीं रिलीज से पहले फिल्म की स्क्रीनिंग मुंबई में शनिवार के दिन रखी. जिसमें फिल्म की पूरी स्टारकास्ट स्टाइलिश लुक में पहुंची. नीचे देखिए इनकी तस्वीरें....
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 20 Sep 2025 10:36 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
