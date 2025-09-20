हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडHomebound Movie Screening: पत्नी संग दिखे नसीरुद्दीन शाह, स्टाइलिश लुक में पहुंचीं मीरा, ईशान ने डैशिंग अवतार में दिए पोज

Homebound Movie Screening: ईशान खट्टर स्टारर फिल्म ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में उनकी फैमिली के अलावा कई बड़े स्टार्स ने भी शिरकत की. देखिए स्टार्स का लुक

By : सखी चौधरी  | Updated at : 20 Sep 2025 10:36 PM (IST)
ईशान खट्टर इन दिनों फिल्म ‘होमबाउंड’ को लेकर सुर्खियों में हैं. जो 26 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. वहीं रिलीज से पहले फिल्म की स्क्रीनिंग मुंबई में शनिवार के दिन रखी. जिसमें फिल्म की पूरी स्टारकास्ट स्टाइलिश लुक में पहुंची. नीचे देखिए इनकी तस्वीरें....

जावेद अख्तर ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में शामिल हुए. इस दौरान वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आए.
एक्टर विशाल जेठवा फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं. स्क्रीनिंग में उनका चार्मिंग लुक देखने को मिला.
एक्ट्रेस कोंकणा सेन भी ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में पहुंची. जो ऑल ब्लैक लुक में काफी स्टाइलिश लग रही हैं.
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह अपनी वाइफ और बेहतरीन एक्टर रत्ना पाठक संग नजर आए. दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही कमाल की है.
फिल्म के मेन लीड एक्टर ईशान खट्टर इस स्क्रीनिंग में डैशिंग लुक में दिखे. उन्होंने पैप्स को कई सारे पोज दिए.
वहीं ईशान खट्टर की मां नीलिमा भी बेटे को सपोर्ट करने स्क्रीनिंग में पहुंची. उनके साथ एक्टर रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी नजर आई.
इनके अलावा ईशान खट्टर की भाभी यानि शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत भी देवर की फिल्म देखने पहुंची.
फिल्ममेकर करण जौहर भी ‘होमबाउंड’ की स्क्रीनिंग में स्पॉट हुए. जो हमेशा की तरह स्टाइलिश लुक में दिखे.
फिल्ममेकर अयान मुखर्जी भी ईशान खट्टर की फिल्म ‘होमबाउंड’ देखने के लिए पहुंचे थे.
Published at : 20 Sep 2025 10:36 PM (IST)
