'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित को मिली थी नाक ठीक करवाने की सलाह, एक फिल्म ने रातों-रात बदली जिंदगी
Madhuri Dixit: कई एक्ट्रेसेस को अपने लुक्स में बदलाव करने की सलाह दी जाती है. करियर की शुरुआत में माधुरी दीक्षित को भी नाक ठीक करवाने की सलाह मिली थी. लेकिन एक फिल्म ने रातों-रात उनकी किस्मत बदल दी.
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें अपने लुक्स को लेकर ताने सुनने पड़े थे. हाल ही में माधुरी ने खुलासा किया कि उन्हें नाक ठीक करवाने की सलाह दी गई थी मगर एक फिल्म ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी.
Published at : 23 Dec 2025 07:16 PM (IST)
Tags :Madhuri Dixit Bollywood Tezaab Movie
