हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित को मिली थी नाक ठीक करवाने की सलाह, एक फिल्म ने रातों-रात बदली जिंदगी

'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित को मिली थी नाक ठीक करवाने की सलाह, एक फिल्म ने रातों-रात बदली जिंदगी

Madhuri Dixit: कई एक्ट्रेसेस को अपने लुक्स में बदलाव करने की सलाह दी जाती है. करियर की शुरुआत में माधुरी दीक्षित को भी नाक ठीक करवाने की सलाह मिली थी. लेकिन एक फिल्म ने रातों-रात उनकी किस्मत बदल दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 07:58 PM (IST)
Madhuri Dixit: कई एक्ट्रेसेस को अपने लुक्स में बदलाव करने की सलाह दी जाती है. करियर की शुरुआत में माधुरी दीक्षित को भी नाक ठीक करवाने की सलाह मिली थी. लेकिन एक फिल्म ने रातों-रात उनकी किस्मत बदल दी.

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें अपने लुक्स को लेकर ताने सुनने पड़े थे. हाल ही में माधुरी ने खुलासा किया कि उन्हें नाक ठीक करवाने की सलाह दी गई थी मगर एक फिल्म ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी.

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्हें अपने लुक्स को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ा था.
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि करियर की शुरुआत में उन्हें अपने लुक्स को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ा था.
हाल ही में माधुरी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि शुरुआती दिनों में उन्हें नाक ठीक करवाने की सलाह तक दी गई थी.
हाल ही में माधुरी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि शुरुआती दिनों में उन्हें नाक ठीक करवाने की सलाह तक दी गई थी.
Published at : 23 Dec 2025 07:16 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Bollywood Tezaab Movie

