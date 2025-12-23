सुपरहिट फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बाबी को करवा दिया था बाहर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनसुपरहिट फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बाबी को करवा दिया था बाहर

Filmy Story: 1980 में अमिताभ बच्चन का करियर चरम पर था. वो अपनी मर्जी से हीरोइनों संग काम करते थे. एक बार उन्होंने हेमा मालिनी संग काम करने के लिए अपनी चहेती दो हीरोइनों को फिल्म से बाहर करवा दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 07:07 PM (IST)
1980 के दशक में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड बॉलीवुड के सबसे चहेते और बेजोड़ सुपरस्टार बन चुके थे. 'एंग्री यंग मैन' की छवि के साथ उन्होंने एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस जोनर जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाए. ये वही दशक है जब उनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं.

'सत्ता पे सत्ता', 'शहंशाह', 'कुली' और 'शराबी' जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया. उनकी की पर्सनैलिटी, डायलॉग डिलीवरी और ऑन‑स्क्रीन मौजूदगी ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा का आइकॉन बना दिया.
'सत्ता पे सत्ता', 'शहंशाह', 'कुली' और 'शराबी' जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया. उनकी की पर्सनैलिटी, डायलॉग डिलीवरी और ऑन‑स्क्रीन मौजूदगी ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा का आइकॉन बना दिया.
80 के दशक में उनका करियर लगातार ऊंचाइयों पर रहा. उनके करियर का यह वही सुनहरा पल था जब वो अपनी मर्जी से फिल्में चुनते और अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों संग काम करते. बॉलीवुड में उनकी इतनी चलती थी वह रातों रात किसी फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ही बदल देते थे. कुछ ही नजारा फिल्म 'सत्ता पे सत्ता' की शूटिंग के वक्त देखा गया था.
80 के दशक में उनका करियर लगातार ऊंचाइयों पर रहा. उनके करियर का यह वही सुनहरा पल था जब वो अपनी मर्जी से फिल्में चुनते और अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों संग काम करते. बॉलीवुड में उनकी इतनी चलती थी वह रातों रात किसी फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ही बदल देते थे. कुछ ही नजारा फिल्म 'सत्ता पे सत्ता' की शूटिंग के वक्त देखा गया था.
