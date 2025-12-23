सुपरहिट फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बाबी को करवा दिया था बाहर

80 के दशक में उनका करियर लगातार ऊंचाइयों पर रहा. उनके करियर का यह वही सुनहरा पल था जब वो अपनी मर्जी से फिल्में चुनते और अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों संग काम करते. बॉलीवुड में उनकी इतनी चलती थी वह रातों रात किसी फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ही बदल देते थे. कुछ ही नजारा फिल्म 'सत्ता पे सत्ता' की शूटिंग के वक्त देखा गया था.