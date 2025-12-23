एक्सप्लोरर
सुपरहिट फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बाबी को करवा दिया था बाहर
Filmy Story: 1980 में अमिताभ बच्चन का करियर चरम पर था. वो अपनी मर्जी से हीरोइनों संग काम करते थे. एक बार उन्होंने हेमा मालिनी संग काम करने के लिए अपनी चहेती दो हीरोइनों को फिल्म से बाहर करवा दिया था.
1980 के दशक में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड बॉलीवुड के सबसे चहेते और बेजोड़ सुपरस्टार बन चुके थे. 'एंग्री यंग मैन' की छवि के साथ उन्होंने एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस जोनर जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाए. ये वही दशक है जब उनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं.
Published at : 23 Dec 2025 07:06 PM (IST)
