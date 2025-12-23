हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'ज्यादा बोटॉक्स-सर्जरी से बिगड़ा चेहरा', ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल हुई बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी

Celebrity Transformation: वर्दा खान नडियाडवाला का नया लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल. यूजर्स उन्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 08:38 PM (IST)
बॉलीवुड प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की पत्नी वर्दा खान नडियाडवाला का नया लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उनके चेहरे में हुए बदलाव को देखकर फैंस ने कमेंट्स में उन्हें ट्रोल किया. कुछ ने कहा कि उनका चेहरा अब कार्टून जैसा लग रहा है. ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके स्टाइलिश अंदाज में नया ट्विस्ट लेकर आया है लेकिन यूजर्स की राय मिली-जुली रही हैं.

बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की पत्नी वर्दा खान नडियाडवाला का हाल ही में किया गया ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.
वर्दा की नई लुक की तस्वीरें जैसे ही इंटरनेट पर आई हैं वैसे ही यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. यूजर्स बोल रहे हैं कि सर्जरी की वजह से उनका पूरा चेहरा बिगड़ गया है.
Published at : 23 Dec 2025 08:38 PM (IST)
Sajid Nadiadwala Bollywood Warda Khan Nadiadwala

