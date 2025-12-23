एक्सप्लोरर
'ज्यादा बोटॉक्स-सर्जरी से बिगड़ा चेहरा', ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल हुई बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी
Celebrity Transformation: वर्दा खान नडियाडवाला का नया लुक सोशल मीडिया पर हुआ वायरल. यूजर्स उन्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल कर रहे हैं.
बॉलीवुड प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की पत्नी वर्दा खान नडियाडवाला का नया लुक सोशल मीडिया पर चर्चा में है. उनके चेहरे में हुए बदलाव को देखकर फैंस ने कमेंट्स में उन्हें ट्रोल किया. कुछ ने कहा कि उनका चेहरा अब कार्टून जैसा लग रहा है. ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके स्टाइलिश अंदाज में नया ट्विस्ट लेकर आया है लेकिन यूजर्स की राय मिली-जुली रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 23 Dec 2025 08:38 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
'ज्यादा बोटॉक्स-सर्जरी से बिगड़ा चेहरा', ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल हुई बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी
बॉलीवुड
10 Photos
माधुरी दीक्षित को मिली थी नाक ठीक करवाने की सलाह, एक फिल्म ने रातों-रात बदली जिंदगी
बॉलीवुड
7 Photos
सुपरहिट फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बाबी को करवा दिया था बाहर
बॉलीवुड
7 Photos
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
बॉलीवुड
8 Photos
प्रियंका चोपड़ा की भाभी के बिकिनी लुक्स, ग्लैमर अवतार के सामने देसी गर्ल भी लगेंगी फीकी
बॉलीवुड
10 Photos
फैमिली संग गैरेज में रहे थे अनिल कपूर, चॉल में भी गुजारे दिन, आज करोड़ों के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क नंबर-1; देखें फुल लिस्ट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'ज्यादा बोटॉक्स-सर्जरी से बिगड़ा चेहरा', ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल हुई बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी
बॉलीवुड
10 Photos
माधुरी दीक्षित को मिली थी नाक ठीक करवाने की सलाह, एक फिल्म ने रातों-रात बदली जिंदगी
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion