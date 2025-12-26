एक ही टाइटल से बनी थी चार फिल्में, 3 हुईं जबरदस्त हिट, चौथी को एक गलती ले डूबी

बॉलीवुड में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही नाम पर अलग-अलग दौर में कई फिल्में बनाई जाती हैं. ऐसा ही मामला 'डॉन' नाम के साथ देखने को मिला है. इस नाम पर बनी चार फिल्मों में से तीन हिट रहीं जबकि चौथी फिल्म कुछ गलतियों की वजह से चर्चा में रही है.