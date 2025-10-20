हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'थामा' से पहले दिवाली पर रिलीज हुई थीं अक्षय, रणबीर, आमिर और सलमान की ये फिल्में, सब हुईं फ्लॉप

'थामा' से पहले दिवाली पर रिलीज हुई थीं अक्षय, रणबीर, आमिर और सलमान की ये फिल्में, सब हुईं फ्लॉप

Diwali Flop Films: 'थामा' से पहले, दिवाली वीक में रिलीज हुई 6 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक डिस्प्ले नहीं किया. आइए जानते हैं, कौन-कौन सी फिल्में इस लिस्ट में शामिल थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 04:58 PM (IST)
Diwali Flop Films: 'थामा' से पहले, दिवाली वीक में रिलीज हुई 6 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक डिस्प्ले नहीं किया. आइए जानते हैं, कौन-कौन सी फिल्में इस लिस्ट में शामिल थीं.

दीवाली के मौके पर हर साल की बॉलीवुड के निर्माता अपने बड़े बजट और बड़े स्टार्स वाली फिल्मों को दिवाली के मौके पर रिलीज करते हैं, ताकि त्योहार के एक्साइटमेंट और दर्शकों की भीड़ का फायदा उठा सकें. हालांकि, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्में सुपरहिट साबित हों. कई बार निर्माता सोचते हैं कि उनके स्टार्स और बड़े बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देंगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है.

1/7
'थामा' के रिलीज से पहले भी कई फिल्में दिवाली वीक में रिलीज हुईं, जिनका बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल देखने को मिला. इन फिल्मों ने दर्शकों का दिल नहीं जीता और कमाई में भी पिछड़ गईं. अब जब दिवाली वीक में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' रिलीज हो रही है, तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं. आइए, नजर डालते हैं उन फिल्मों पर जो 'थामा' से पहले दिवाली पर रिलीज हुईं और फ्लॉप साबित हुईं.
'थामा' के रिलीज से पहले भी कई फिल्में दिवाली वीक में रिलीज हुईं, जिनका बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल देखने को मिला. इन फिल्मों ने दर्शकों का दिल नहीं जीता और कमाई में भी पिछड़ गईं. अब जब दिवाली वीक में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' रिलीज हो रही है, तो यह देखने वाली बात होगी कि क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी उतरेगी या नहीं. आइए, नजर डालते हैं उन फिल्मों पर जो 'थामा' से पहले दिवाली पर रिलीज हुईं और फ्लॉप साबित हुईं.
2/7
थामा- आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' रिलीज होने वाली है इस दीवाली पर. इसकी रिलीज के पहले जानते हैं इस मौके पर रिलीज हुई बड़े स्टार्स की बड़ी फ्लॉप्स फिल्मों के बारे में.
थामा- आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' रिलीज होने वाली है इस दीवाली पर. इसकी रिलीज के पहले जानते हैं इस मौके पर रिलीज हुई बड़े स्टार्स की बड़ी फ्लॉप्स फिल्मों के बारे में.
3/7
रणबीर कपूर और सोनम कपूर की सांवरिया साल 2007 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दर्शकों को उतनी अफेक्ट नहीं कर पाई और इसकी कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई.
रणबीर कपूर और सोनम कपूर की सांवरिया साल 2007 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दर्शकों को उतनी अफेक्ट नहीं कर पाई और इसकी कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई.
4/7
संजय दत्त और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ब्लू साल 2009 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि इसे एक बड़े बजट की प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया था. 75 करोड़ इस फिल्म ने सिर्फ 68 करोड़ रुपये का कलेक्शन ही किया और फ्लॉप रही.
संजय दत्त और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ब्लू साल 2009 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि इसे एक बड़े बजट की प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया था. 75 करोड़ इस फिल्म ने सिर्फ 68 करोड़ रुपये का कलेक्शन ही किया और फ्लॉप रही.
5/7
अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म एक्शन रिप्ले 2010 की दिवाली पर रिलीज हुई थी. यह फिल्म टाइम-ट्रैवल पर बेस्ड कॉमेडी थी और इसे दर्शकों से काफी उम्मीदें थीं, खासकर अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय की जोड़ी के कारण. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन डिसपॉइन्टिंग रहा और इसने केवल 40.36 करोड़ रुपये का कलेक्शन ही किया.
अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म एक्शन रिप्ले 2010 की दिवाली पर रिलीज हुई थी. यह फिल्म टाइम-ट्रैवल पर बेस्ड कॉमेडी थी और इसे दर्शकों से काफी उम्मीदें थीं, खासकर अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय की जोड़ी के कारण. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन डिसपॉइन्टिंग रहा और इसने केवल 40.36 करोड़ रुपये का कलेक्शन ही किया.
6/7
आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान साल 2018 की दिवाली पर रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें थीं. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और इसे बुरी तरह फ्लॉप कहा गया.
आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान साल 2018 की दिवाली पर रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें थीं. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और इसे बुरी तरह फ्लॉप कहा गया.
7/7
फिल्म मैं और मिसेज खन्ना में सलमान खान के साथ करीना कपूर और सोहेल खान मुख्य रोल में नजर आए थे. यह फिल्म साल 2009 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और इसे काफी उम्मीदों के साथ पेश किया गया था. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और इसने सिर्फ 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दर्शकों ने इसकी कहानी को कमजोर बताया, जिससे यह फिल्म दिवाली रिलीज के बावजूद फ्लॉप साबित हुई.
फिल्म मैं और मिसेज खन्ना में सलमान खान के साथ करीना कपूर और सोहेल खान मुख्य रोल में नजर आए थे. यह फिल्म साल 2009 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और इसे काफी उम्मीदों के साथ पेश किया गया था. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और इसने सिर्फ 7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दर्शकों ने इसकी कहानी को कमजोर बताया, जिससे यह फिल्म दिवाली रिलीज के बावजूद फ्लॉप साबित हुई.
Published at : 20 Oct 2025 04:58 PM (IST)
