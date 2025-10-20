एक्सप्लोरर
'थामा' से पहले दिवाली पर रिलीज हुई थीं अक्षय, रणबीर, आमिर और सलमान की ये फिल्में, सब हुईं फ्लॉप
Diwali Flop Films: 'थामा' से पहले, दिवाली वीक में रिलीज हुई 6 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक डिस्प्ले नहीं किया. आइए जानते हैं, कौन-कौन सी फिल्में इस लिस्ट में शामिल थीं.
दीवाली के मौके पर हर साल की बॉलीवुड के निर्माता अपने बड़े बजट और बड़े स्टार्स वाली फिल्मों को दिवाली के मौके पर रिलीज करते हैं, ताकि त्योहार के एक्साइटमेंट और दर्शकों की भीड़ का फायदा उठा सकें. हालांकि, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्में सुपरहिट साबित हों. कई बार निर्माता सोचते हैं कि उनके स्टार्स और बड़े बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देंगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है.
Published at : 20 Oct 2025 04:58 PM (IST)
