हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'शाका लाका बूम बूम' के संजू उर्फ किंशुक वैद्य के घर गूंजी किलकारी, बेटे के पिता बने एक्टर

'शाका लाका बूम बूम' के संजू उर्फ किंशुक वैद्य के घर गूंजी किलकारी, बेटे के पिता बने एक्टर

Kinshuk Vaidya Becomes Father: 'शाका लाका बूम बूम' फेम किंशुक वैद्य के घर खुशखबरी आई हैं. उनकी पत्नी दीक्षा नागपाल ने आज यानी 8 मार्च को बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Mar 2026 10:09 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की दुनिया से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मशहूर बाल कलाकार और 'शाका लाका बूम बूम' से घर-घर में पहचान बनाने वाले किंशुक वैद्य अब पिता बन गए हैं. उनके घर नन्हें मेहमान की किलकारी गूंजी है. उनकी पत्नी दीक्षा नागपाल ने आज यानी 8 मार्च 2026 को एक बेटे को जन्म दिया है. इस खुशखबरी के सामने आते ही परिवार, दोस्त और फैंस सभी कपल को ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं.

किंशुक ने किया नए सदस्य का स्वागत 

किंशुक वैद्य ने अपने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ इस खुशी को शेयर किया है. उन्होंने एक प्यारी पोस्ट शेयर की, जिसमें नन्हें बच्चे के छोटे-से हाथ की तस्वीर दिखाई दे रही है. इसके साथ उन्होंने लिखा कि असीम प्रेम के साथ वो अपने जीवन में आए इस नए सदस्य का स्वागत करते हैं. 8 मार्च 2026 का दिन उनके परिवार के लिए हमेशा खास रहेगा. जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, फैंस और कई टीवी कलाकारों ने कमेंट करके उन्हें बधाई दी. किंशुक ने दिसंबर 2025 में एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं. उस तस्वीर में वह और उनकी पत्नी छोटे बच्चे के जूते पकड़े नजर आए थे और उन्होंने लिखा था कि उनकी जिंदगी एक नए और खूबसूरत दौर में कदम रखने जा रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kinshuk Vaidya (@kinshukvaidya54)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Diiksha Nagpal Vaidya (@diikshanagpal)

किंशुक वैद्य का करियर 

बता दें, किंशुक वैद्य और दीक्षा नागपाल की सगाई अगस्त 2024 में हुई थी. इसके बाद 22 नवंबर 2024 को दोनों ने महाराष्ट्र के अलीबाग में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी की थी. किंशुक वैद्य टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने बचपन में ही सुपरहिट शो 'शाका लाका बूम बूम' से जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी. इस शो में निभाया गया उनका किरदार आज भी दर्शकों को याद है. इसके अलावा वह 'जात ना पूछो प्रेम की', 'एक रिश्ता साझेदारी का' और 'कर्ण संगिनी' जैसे कई टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं. 

और पढ़ें
Published at : 09 Mar 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
Shaka Laka Boom Boom Kinshuk Vaidya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'शाका लाका बूम बूम' के संजू उर्फ किंशुक वैद्य के घर गूंजी किलकारी, बेटे के पिता बने एक्टर
'शाका लाका बूम बूम' के संजू उर्फ किंशुक वैद्य के घर गूंजी किलकारी, बेटे के पिता बने एक्टर
टेलीविजन
स्कूल इवेंट में बेटी तारा की जीत पर भावुक हुईं माही विज, जय भानुशाली ने भी दी बधाई
स्कूल इवेंट में बेटी तारा की जीत पर भावुक हुईं माही विज, जय भानुशाली ने भी दी बधाई
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना को हुआ कैंसर, शांति निकेतन में वापसी नहीं करेगी तुलसी
नॉयना को हुआ कैंसर, शांति निकेतन में वापसी नहीं करेगी तुलसी
टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की एक गलती पड़ेगी उसी पर भारी, अरमान निकालेगा उसे घर से बाहर
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की एक गलती पड़ेगी उसी पर भारी, अरमान निकालेगा उसे घर से बाहर
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
ABP Report : ईरान का 'डेंजरस' बम..अमेरिका में हड़कंप! | Iran Israel War | Khamenei | Trump
Chitra Tripathi: तेहरान में धमाकों से दहला आसमान! जंग के 10वें दिन बढ़ा तनाव | Iran-US-Israel War
Iran Israel War: क्या है Tomahawk मिसाइल जिसने ईरान में मचाई भयंकर तबाही? | Trump | Breaking
Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
जेवर एयरपोर्ट से अब फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान, सरकार से मिला एयरोड्रम लाइसेंस, राम मोहन नायडू ने सौंपा
जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान, सरकार से मिला एयरोड्रम लाइसेंस, राम मोहन नायडू ने सौंपा
बॉलीवुड
लखनऊ कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- मुझे माफ करना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ
लखनऊ कॉन्सर्ट में रोने लगीं सुनिधि चौहान, बोलीं- मुझे माफ करना, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
हेल्थ
Tooth Pain And Cancer: दांतों में बना हुआ है दर्द तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है कैंसर
दांतों में बना हुआ है दर्द तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है कैंसर
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget