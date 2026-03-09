अप्रैल के महीने में होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक मचाएंगे धमाल

अप्रैल का महीना फिल्म लवर्स के लिए शानदार होने वाला है. अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक फैंस को इंप्रेस करने वाले हैं. आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में कौनसी हिंदी फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

भूत बंगला

अक्षय कुमार की भूत बंगला 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तबू, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, मनोज जोशी और जिस्सूसेन गुप्ता जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं. फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. सालों बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी फैंस को एक साथ एंटरटेन करेगी. भूत बंगला हॉरर कॉमेडी है. फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है, जिसे बहुत पसंद किया गया.





डकैत

डकैत तेलुगू और हिंदी भाषा में रिलीज होगी. ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी. फिल्म में अदिवी सेश, मृणाल ठाकुर, अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी जैसे स्टार्स नजर आएंगे. ये एक्शन ड्रामा है.

बैटल ऑफ गलवान

सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है. इस फिल्म को लेकर बहुत चर्चा है. फिल्म में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह जैसे स्टार्स हैं. फिल्म का टीजर और गाने भी चर्चा में हैं. इस फिल्म को लेकर काफी बज है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो सकती है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसे लेकर रिएक्ट नहीं किया है.





गिन्नी वेड्स सनी 2

गिन्नी वेड्स सनी 24 अप्रैल को रिलीज हो रही है. फिल्म में अविनाश तिवारी और मेधा शंकर जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म में गिन्नी और सनी के प्यार, शादी और फैमिली की उम्मीदों को फेस करने की कहानी दिखाई जाएगी.

अवारापन 2

अवारापन 2 भी रिलीज होने वाली है. फिल्म 3 अप्रैल को रिलीज हो रही है. ये 2007 में आई फिल्म का सीक्वल है. फिल्म में इमरान हाश्मी नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर अभी ज्यादा और कोई अपडेट नहीं है.