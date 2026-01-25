एक्सप्लोरर
Border 2 ने की बंपर कमाई लेकिन Gadar 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए सनी देओल
बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म ने दो दिन में ही 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. हालांकि, फिल्म गदर 2 से अभी भी पीछे चल रही है.
सनी देओल को एक्शन अवतार में पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेसब्र रहते हैं और ऐसे में अगर फिल्म एंटी पाकिस्तान कंटेट पर बनी हो और सनी देओल लीड रोल निभा रहे हो तो फैंस उस फिल्म को भर-भर कर प्यार देते हैं. गदर से लेकर गदर 2 तक को फैंस ने बहुत पसंद किया और अब बॉर्डर 2 को पसंद कर रहे हैं.
Published at : 25 Jan 2026 10:03 AM (IST)
बॉलीवुड
