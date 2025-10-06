हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जवानी में कैसी दिखती थीं अरबाज खान की एक्स वाइफ? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 12:31 PM (IST)
Arbaaz Khan Ex Wife 10 Photos: अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा अक्सर अपनी फिटनेस और लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. लेकिन आपको पता है कि जवानी के दिनों में वो कितनी खूबसूरत दिखती थीं?

अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा आज भी अपनी फिटनेस और ग्लैमरस लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवानी के दिनों में वो कितनी खूबसूरत दिखती थीं? उस दौर में उनका स्टाइल, कॉन्फिडेंस और ग्रेस सबका दिल जीत लेता था. उनकी पुरानी तस्वीरें देखकर आज भी फैंस दीवाने हो जाते हैं. आइए देखते हैं मलाइका अरोड़ा की कुछ शानदार तस्वीरें, जो उनकी टाइमलेस ब्यूटी को बयां करती हैं.

1/10
अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा हमेशा से ही अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स को लेकर चर्चा में रही हैं.
2/10
मलाइका के जवानी के दिनों बात करें तो एक्ट्रेस अपने समय में बेहद हसीन और ग्लैमरस थी.
3/10
इस ट्रेडिशनल लुक में मलाइका का ग्रेस देखकर नज़रें हटाना मुश्किल है.
4/10
उन्होंने अपनी एक्टिंग से भी लोगों को दीवाना बना रखा था.
5/10
एक्ट्रेस ने अपने टाइम में कई सुपरहिट आइटम सॉन्ग दिए हैं.
6/10
"छैया छैया", "मुन्नी बदनाम हुई", "अनारकली डिस्को चली", ''माही वे'' और "पांडे जी सीटी" और भी कई सुपरहिट गाने से मलाइका ने अपना जलवा बिखेरा था.
जवानी की ये तस्वीरें बताती हैं कि मलाइका की खूबसूरती वक़्त के साथ और भी निखरी है.
8/10
बता दें कि आज एक्ट्रेस 51 साल कि हो गई हैं, लेकिन उनका चार्म और ग्रेस वैसे ही बरकरार है.
9/10
मलाइका फिटनेस और खूबसूरती के मामले में आज भी कई एक्ट्रेसेज को पीछे छोड़ देती हैं.
10/10
आज भी उनका स्टाइल और कॉन्फिडेंस देख फैंस हैरान हो जाते हैं.
Published at : 06 Oct 2025 12:31 PM (IST)
