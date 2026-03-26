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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडये 7 कॉमेडी फिल्में हैं मस्ट वॉच, मूड ठीक करना है तुरंत देख डालें, IMDb रेटिंग भी जबरदस्त

ये 7 कॉमेडी फिल्में हैं मस्ट वॉच, मूड ठीक करना है तुरंत देख डालें, IMDb रेटिंग भी जबरदस्त

Hollywood Comedy Films: अगर आप अपने मूड को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये 7 हॉलीवुड कॉमेडी फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. दोस्ती, मस्ती और कॉमेडी से भरी ये फिल्में आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Mar 2026 11:00 PM (IST)
Hollywood Comedy Films: अगर आप अपने मूड को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये 7 हॉलीवुड कॉमेडी फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. दोस्ती, मस्ती और कॉमेडी से भरी ये फिल्में आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी.

जब मूड खराब हो, कुछ भी अच्छा न लग रहा हो, तब हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्में मूड ठीक करने का सबसे आसान तरीका होती हैं. ऐसी फिल्में न ज्यादा दिमाग लगवाती हैं और ना ही भारी-भरकम कहानी से परेशान करती हैं, बस हंसी और एंटरटेनमेंट देती हैं. हॉलीवुड में कई ऐसी शानदार कॉमेडी फिल्में बनी हैं, जो दोस्तों, मस्ती और मजेदार हालात से भरी हुई हैं. इन्हें देखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. अगर आप भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं.

1/7
द हैंगोवर (2009) - ये फिल्म दोस्तों की मस्ती और एक बेतुकी रात की कहानी है, जो अगले दिन रहस्य बन जाती है. तीन दोस्त बैचलर पार्टी के लिए लास वेगास जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही उन्हें कुछ याद नहीं रहता. उनका एक दोस्त गायब हो जाता है और फिर शुरू उसे ढूंढने की जर्नी होती है. इसे आईएमडीबी पर 10 में से 7.7 रेटिंग मिली है.
द हैंगोवर (2009) - ये फिल्म दोस्तों की मस्ती और एक बेतुकी रात की कहानी है, जो अगले दिन रहस्य बन जाती है. तीन दोस्त बैचलर पार्टी के लिए लास वेगास जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही उन्हें कुछ याद नहीं रहता. उनका एक दोस्त गायब हो जाता है और फिर शुरू उसे ढूंढने की जर्नी होती है. इसे आईएमडीबी पर 10 में से 7.7 रेटिंग मिली है.
2/7
सुपरबैड (2007) - आईएमडीबी पर 7.6 रेटिंग के साथ ये फिल्म दो दोस्तों की कहानी है, जो स्कूल खत्म होने से पहले अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार समय बिताना चाहते हैं. पार्टी में जाने और लोगों को इंप्रेस करने की उनकी कोशिशें धीरे-धीरे गड़बड़ा जाती हैं और हालात मजेदार हो जाते हैं.
सुपरबैड (2007) - आईएमडीबी पर 7.6 रेटिंग के साथ ये फिल्म दो दोस्तों की कहानी है, जो स्कूल खत्म होने से पहले अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार समय बिताना चाहते हैं. पार्टी में जाने और लोगों को इंप्रेस करने की उनकी कोशिशें धीरे-धीरे गड़बड़ा जाती हैं और हालात मजेदार हो जाते हैं.
Published at : 26 Mar 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
Comedy Film HollyWood

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