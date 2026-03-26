ये 7 कॉमेडी फिल्में हैं मस्ट वॉच, मूड ठीक करना है तुरंत देख डालें, IMDb रेटिंग भी जबरदस्त

द हैंगोवर (2009) - ये फिल्म दोस्तों की मस्ती और एक बेतुकी रात की कहानी है, जो अगले दिन रहस्य बन जाती है. तीन दोस्त बैचलर पार्टी के लिए लास वेगास जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही उन्हें कुछ याद नहीं रहता. उनका एक दोस्त गायब हो जाता है और फिर शुरू उसे ढूंढने की जर्नी होती है. इसे आईएमडीबी पर 10 में से 7.7 रेटिंग मिली है.