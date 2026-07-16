अजय देवगन की मल्टी स्टारर फिल्म ‘धमाल 4’ ने वीकडेज में भी दमदार परफॉर्म किया है. इस फिल्म में दर्शकों ने अक्षय कुमार की ‘वेलकम दू द जगंल’ से ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है. इसी के साथ ये फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस लूट रही है. हालांकि फिल्म की कमाई की रफ्तार में उतार-चढ़ाव भी बना हुआ है फिर भी ये टिकट खिड़की पर जमी हुई है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म गुरुवार, 16 जुलाई को कितनी कमाई कर रही है साथ ही इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

धमाल 4 की 6 दिनों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

धमाल 4 ने रिलीज के 6 दिनों में दमदार कमाई कर डाली है. फिल्म के डे वाइज कलेक्शन पर गौर करें तो

इसने पहले दिन 14 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन इसने तेजी दिखाते हुए 22.50 करोड़ कमाए.

फिर तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 28.50 करोड़ रुपये रहा.

चौथे दिन वीकडेज में एंट्री करने के साथ इसकी कमाई में मंदी आई और इसने 8.75 करोड़ कमाए.

इसके बाद पांचवें दिन रफ्तार बढ़ाते हुए धमाल 4 ने 9.50 करोड़ कमाए.

छठे दिन फिल्म की कमाई में फिर गिरावट आई और इसने 6.65 करोड़ कमाए.

इसी के साथ फिल्म की 6 दिनों की भारत में कुल नेट कमाई 90 करोड़ रुपये हुई है

जबकि फिल्म का 6 दिनों का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 107.41 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

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धमाल 4 का 7वें दिन का कलेक्शन (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 7 Live Updates)

धमाल 4 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाती दिख रही है. फिल्म की कमाई की बात करें तो

अजय देवगन स्टारर फिल्म ने दोपहर 3 बजे तक 1.63 करोड़ की कमाई कर ली है.

इसकी ऑक्यूपेंसी 11% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल फिल्म के 7 दिनों का कुल नेट कलेक्शन अब 91.63 करोड़ रुपये हो गया है.

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 7 1.63 करोड़ (दोपहर 3 बजे तक का कलेक्शन) 11% कुल कलेक्शन 91.63 करोड़ रुपये

धमाल 4 के 6 दिनों की वर्ल्डवाइड कमाई कितनी रही है?

धमाल 4 घरेलू बाजार में ही धमाकेदार परफॉर्म नहीं कर रही है बल्कि ये फिल्म दुनियाभर में गर्दा उड़ा रही है. रिलीज के 6ठे दिन इस फिल्म ने विदेशों में1.25 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 17.25 करोड़ हो गई है. वहीं इसकी दुनिया भर में कुल कमाई 124.66 करोड़ हो गई है.

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