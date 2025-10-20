माधुरी दीक्षित इस क्लासिक काले रंग की साड़ी में बहुत ही ग्रेसफुल और शानदार लग रही हैं. यह लुक शाम के भाई दूज फंक्शन के लिए एक टाइमलेस ऑप्शन है. साड़ी के निचले हिस्से और बॉर्डर पर गोल्डन रंग के मोटिफ्स की डिज़ाइन है. उन्होंने इस लुक को ट्रेडिशनल गोल्डन ज्वेलरी जैसे कि चंकी बैंगल्स और स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ पेयर किया है, जो काले रंग के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं. खुले बाल और मिनिमल मेकअप इस लुक को और भी क्लासी बना रहा है.
माधुरी इस पीले रंग की शिफॉन साड़ी में बेहद खिली-खिली लग रही हैं. यह लुक दिन के समय के लिए बिलकुल सही है. साड़ी पर बने कलरफुल फूलों के प्रिंट इसे एक बहुत ही फ्रेश लुक दे रहे हैं. उन्होंने अपने लुक को बारीक गोल्डन बॉर्डर और सफेद मोतियों वाले पोटली बैग के साथ कैरी कियी है, जो एक क्लासी टच दे रहा है. जूड़ा बनाकर उस पर फूल लगाना और हैवी झुमके पहनना इस लुक को एक ट्रेडिशनल और सुंदर फिनिश दे रहे हैं.
माधुरी इस मरून रेड रंग की वेलवेट साड़ी में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. यह लुक शाम के भाई दूज फंक्शन या किसी खास पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. साड़ी का वेलवेट फैब्रिक और पल्लू पर की गई बारीक गोल्डन गोटा-पट्टी की हैवी कढ़ाई इसे एक रॉयल विंटर-फेस्टिव लुक दे रही है. उन्होंने इस रिच साड़ी को पर्ल की हैवी ज्वेलरी जैसे कि चोकर नेकलेस और मैचिंग ब्रेसलेट के साथ पेयर किया है. वेलवेट और डायमंड का यह कॉम्बिनेशन रिच लुक दे रहा है.
माधुरी इस ऑफ-व्हाइट रंग की साड़ी में बहुत ही ग्रेसफुल लग रही हैं. यह लुक उनके लिए परफेक्ट है जो भाई दूज पर सटल रंग पहनना चाहती हैं. साड़ी पर की गई लाल और हरे धागों की बारीक फ्लोरल कढ़ाई इसे एक फेस्टिव और प्यारा टच दे रही हैं. उन्होंने ब्लाउज को स्लीवलेस रखा है और सिंपल इयररिंग्स और छोटी बिंदी के साथ अपने लुक को मिनिमल रखा है. यह लुक दिखाता है कि आप बिना ज़्यादा चमक-धमक के भी कितनी खूबसूरत लग सकती हैं.
माधुरी ने इस लुक मे एमराल्ड ग्रीन रंग की साड़ी पहनी हैं. साड़ी और उसके मैचिंग ब्लाउज पर सिल्वर रंग की बारीक कढ़ाई है. इस रंग पर सिल्वर कढ़ाई का काम बहुत ही अलग और क्लासी लग रहा है. उन्होंने अपने लुक को पोल्की स्टोन ज्वेलरी जैसे कि चोकर नेकलेस और मैचिंग झुमकों के साथ पेयर किया है. अगर आप भाई दूज पर शानदार रंग के साथ ट्रेडिशनल हैवी एम्ब्रॉयडरी का लुक चाहती हैं, तो यह एमरल्ड ग्रीन साड़ी आपको एक अलग लुक देगी.
माधुरी इस रेड ऑरेंज रंग की सिल्क साड़ी में एकदम रॉयल लग रही हैं. साड़ी में हल्के गोल्डन रंग की बनारसी बूटी का काम इसे एक क्लासिक और फेस्टिव टच दे रहा है. उन्होंने इस साड़ी को एक कंट्रास्ट ज्वेलरी हरे रंग का चोकर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ पेयर किया है, जो पूरे लुक में एक नया कलर जोड़ रहा है.
इस लुक मे माधुरी ने पिंक-पीच रंग की टिश्यू साड़ी पहनी हैं. यह लुक दिन के भाई दूज फंक्शन के लिए एकदम सही है, जहां आप हल्के रंग पहन सकते हैं. साड़ी पर गोल्डन ज़री की लाइनें और प्रिंट इसे एक फेस्टिव टच दे रहे हैं. उन्होंने इस साड़ी को ट्रेडिशनल हैवी गोल्डन ज्वेलरी जैसे कि रानी हार, मैचिंग झुमके और कंगन के साथ कंप्लीट किया है. अगर आप भाई दूज पर हल्के पेस्टल रंग के साथ ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी का जादू दिखाना चाहती हैं, तो यह लुक ज़रूर अपनाएं.
इस लुक मे माधुरी ने पिंक और मैजेंटा शेड वाली शिफॉन साड़ी पहनी हैं. यह लुक दिन के दोपहर के भाई दूज फंक्शन के लिए एकदम सही है. साड़ी में ओम्ब्रे इफेक्ट हैं और किनारों पर छोटी, गोल्डन बूटी का काम इसे एक खूबसूरत और सटल फेस्टिव टच दे रहा है. उन्होंने अपने लुक को भारी गोल्डन ज्वेलरी जैसे कि टेंपल नेकलेस और ढेर सारी चूड़ियों के साथ जोड़ा है, जो हल्के रंग की साड़ी को एक रिच लुक दे रहे हैं. अगर आप भाई दूज पर हल्के फैब्रिक के साथ ट्रेडिशनल भारी गहनों का मिक्स चाहती हैं, तो यह लुक शानदार है.
माधुरी इस काले रंग की फ्लोरल साड़ी में बहुत ही स्टाइलिश और गॉर्जियस लग रही हैं. साड़ी पर बनी कढ़ाई और प्रिंट इसे एक फेस्टिव लुक दे रहे हैं. साड़ी का हाई-स्लिट डिज़ाइन इसे एक गाउन जैसा वेस्टर्न टच दे रहा है. उन्होंने अपने लुक को सिंपल डायमंड इयररिंग्स के साथ एक्सेसराइज़ किया है, जिससे सारा ध्यान साड़ी पर जा रहा है. अगर आप भाई दूज पर ब्लैक जैसे रंग के साथ मॉडर्न ड्रामा जोड़ना चाहती हैं, तो यह प्रिंटेड स्लिट साड़ी या इस तरह का इंडो-वेस्टर्न आउटफिट चुन सकती हैं.
माधुरी इस रॉयल ब्लू रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. यह लुक भाई दूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यह ट्रेडिशनल होते हुए भी बहुत मॉडर्न और क्लासी है. साड़ी के पल्लू और बॉर्डर पर गोल्डन धागों की कढ़ाई इसे एक फेस्टिव टच दे रही है. उन्होंने अपने लुक को हैवी गोल्डन झुमकों और कंगन के साथ कंप्लीट किया है. आप भी इस भाई दूज पर ऐसी ही डार्क रंग की साड़ी को स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ पहनकर सबका दिल जीत सकती हैं.
Published at : 20 Oct 2025 01:46 PM (IST)