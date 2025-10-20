इस लुक मे माधुरी ने पिंक और मैजेंटा शेड वाली शिफॉन साड़ी पहनी हैं. यह लुक दिन के दोपहर के भाई दूज फंक्शन के लिए एकदम सही है. साड़ी में ओम्ब्रे इफेक्ट हैं और किनारों पर छोटी, गोल्डन बूटी का काम इसे एक खूबसूरत और सटल फेस्टिव टच दे रहा है. उन्होंने अपने लुक को भारी गोल्डन ज्वेलरी जैसे कि टेंपल नेकलेस और ढेर सारी चूड़ियों के साथ जोड़ा है, जो हल्के रंग की साड़ी को एक रिच लुक दे रहे हैं. अगर आप भाई दूज पर हल्के फैब्रिक के साथ ट्रेडिशनल भारी गहनों का मिक्स चाहती हैं, तो यह लुक शानदार है.