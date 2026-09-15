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15 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है इंजीनियर्स डे? जानें एम विश्वेश्वरैया की पूरी कहानी
विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के मुददेनहल्ली में हुआ. उनकी जयंती को ही भारत में इंजीनियर डे के तौर पर मनाने का फैसला किया गया. देश में पहली बार इंजीनियर्स डे 1968 में मनाया गया था.
भारत में हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है. यह दिन देश के महान इंजीनियर, अर्थशास्त्री और राजनेता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है. इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके काम ने भारत में सिंचाई, जल प्रबंधन, बांध निर्माण और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा दी. 2026 में उनकी 165वीं जयंती के मौके पर यह दिन मनाया जाएगा. विश्वेश्वरैया का जीवन सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं था, उन्होंने प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया और देश में तकनीकी क्षमता विकसित करने पर जोर दिया.
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Published at : 15 Sep 2026 09:11 AM (IST)
शिक्षा
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