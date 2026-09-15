15 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है इंजीनियर्स डे? जानें एम विश्वेश्वरैया की पूरी कहानी 

देश के विकास में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया. इससे पहले उन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन अंपायर की उपाधि मिली थी. उनकी 100 वीं जयंती के अवसर पर 1960 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया. इसके बाद उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाने का निर्णय भी लिया गया.