कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने मंगलवार को AIMIM के बिहार प्रदेश प्रमुख अख्तरुल ईमान की तरफ से महिला के पर्दे को लेकर दिए बयान की आलोचना की है. उन्होंने AIMIM और अख्तरुल ईमान पर निशाना साधते हुए तीखा हमला किया. मुमताज पटेल ने कहा कि समुदाय के तथाकथित प्रतिनिधियों का, खासकर AIMIM जैसी पार्टी से आने वाले लोग, जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, महिलाओं के बारे में इतनी अपमानजनक बातें करना बेहद घिनौना है.

उन्होंने कहा, ‘इस्लाम में कहीं भी महिलाओं को इस तरह नीचा नहीं दिखाया गया है. हमारा धर्म या संस्कृति महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव नहीं सिखाती है. एक ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह के बयान इस्लाम को आलोचना का आसान निशाना बना देते हैं.’

मुमताज पटेल ने AIMIM नेता के बयान की निंदा की

कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने मंगलवार (24 नवंबर) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘मैं इस बयान की निंदा करती हूं और एक मुस्लिम महिला होने के नाते, मुझे लगता है कि महिलाओं को उनके पहनावे, उनकी संस्कृति और उनकी शादियों के तरीकों को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, यह पूरी तरह से शर्मनाक, घिनौना और गलत है.‘

#WATCH | Delhi: On Akhtarul Iman's remark, Congress leader Mumtaz Patel says, "It is very, very disgusting to see the so-called representatives of the community, especially coming from a party like the AIMIM that is supposedly representing Muslims, talk so derogatorily about women. Nowhere does Islam demean women like that. The religion or the culture does not treat women this way. There is a whole narrative being spread where statements like these make Islam a very easy target for everyone to condemn. I condemn this statement, and being a Muslim woman, I think it is absolutely, absolutely wrong..." — ANI (@ANI) November 23, 2026

उन्होंन कहा, ‘मैं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से उम्मीद करती हूं कि वे अपनी पार्टी में मौजूद इस तरह की सोच रखने वाले लोगों पर ध्यान देंगे, क्योंकि वे किसी भी तरह से समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और समुदाय की तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके नहीं बोल सकते हैं.’

अख्तरुल ईमान ने महिलाओं को लेकर क्या दिया बयान?

AIMIM के बिहार प्रदेश प्रमुख अख्तरुल ईमान ने मुस्लिम समुदाय की शादियों में अपनाए जाने वाले गलत रिवाजों को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया. उन्होंने महिलाओं के पर्दे के महत्व पर जोर देते हुए शादियों में महिलाओं के पहनावे की तुलना तवायफ के पहनावे से की.

उन्होंने कहा, ‘तवायफ भी उतनी बेपरवाही से नहीं बैठती, जितनी बेखयाली से घर की बहुएं बैठती हैं.’ उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के आपस में घुलने-मिलने पर भी टिप्पणी की और इसके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

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