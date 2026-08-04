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हिंदी न्यूज़शिक्षादिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, JEE NEET की तैयारी होगी पूर तरह फ्री

दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, JEE NEET की तैयारी होगी पूर तरह फ्री

अब दिल्ली के ऐसे मेधावी छात्र जो जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली सरकार की ओर से 1 साल की पूरी तरह मुफ्त रेजिडेंशियल कोचिंग मिलेगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 04 Aug 2026 10:01 PM (IST)
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Delhi Government Schools: दिल्ली सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं साइंस के छात्रों के लिए बड़ी पहल की है. अब ऐसे मेधावी छात्र जो जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें 1 साल की पूरी तरह मुफ्त रेजिडेंशियल कोचिंग मिलेगी. यह सुविधा पुणे और नॉन प्रॉफिटेबल संस्था दक्षणा फाउंडेशन की छात्रवृत्ति के तहत उपलब्ध कराई जाएगी. इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को सर्कुलर जारी कर योग्य छात्रों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की निर्देश दिए हैं. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को महंगी कोचिंग की चिंता से मुक्त कर गुणवत्तापूर्ण तैयारी का अवसर देना है. ताकि वे देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में एडमिशन पाने का सपना पूरा कर सकें. 

JSDT 2027 के जरिए होगा चयन 

इस छात्रवृत्ति के जरिए छात्रों का चयन जॉइंट दक्षणा सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा. यह परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित होगी. परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को महाराष्ट्र के पुणे जिले के कडूस गांव स्थित दक्षणा वैली कैंपस में एक वर्ष की रेजिडेंशियल कोचिंग दी जाएगी. 

पूरी तरह मुफ्त होगी कोचिंग 

चयनित छात्रों से कोचिंग के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी. पूरे 1 साल तक कोचिंग, हॉस्टल और भोजन की व्यवस्था छात्रवृत्ति के तहत मुक्त रहेगी. इससे उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी, जो आर्थिक कारणों से महंगी कोचिंग नहीं कर पाते हैं. 

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कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन? 

छात्रवृत्ति के लिए केवल वहीं छात्र आवेदन कर सकते हैं, जो मौजूदा शैक्षणिक सत्र में दिल्ली के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 12वीं में पढ़ रहे हो. इसके अलावा उम्मीदवारों का मेधावी होना जरूरी है. जानकारी के अनुसार परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होने चाहिए और स्कूल की वार्षिक फीस 36,000 से कम होनी चाहिए. वहीं दसवीं में गणित और विज्ञान विषयों में निर्धारित न्यूनतम अंक भी होने चाहिए. 

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? 

योग्य छात्रों को सबसे पहले अपने स्कूल के प्रिंसिपल या साइंस डिपार्टमेंट के समन्वयक से कांटेक्ट करना होगा. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों के पात्र छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने और उन्हें इस योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. जेएसडीटी परीक्षा के लिए आवेदन लिंक दक्षणा फाउंडेशन के आधिकारिक पोर्टल पर जारी किया जाएगा. आवेदन वेरीफाई होने के बाद छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और दिसंबर 2026 में होने वाली चयन परीक्षा में शामिल होंगे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 04 Aug 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
Delhi Government Schools Free JEE NEET Coaching For Delhi Students JSDT 2027 Dakshana Foundation
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