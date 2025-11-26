हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा कल से होगी शुरू, जान लें जरूरी नियम और दिशा-निर्देश

रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा कल से होगी शुरू, जान लें जरूरी नियम और दिशा-निर्देश

रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा 27 नवंबर से शुरू 32,348 रिक्तियों के लिए उम्मीदवार तैयार रहें. परीक्षा में शामिल होने से पहले दस्तावेज और नियमों का पालन जरूरी है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 26 Nov 2025 05:48 PM (IST)
रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा 27 नवंबर से शुरू 32,348 रिक्तियों के लिए उम्मीदवार तैयार रहें. परीक्षा में शामिल होने से पहले दस्तावेज और नियमों का पालन जरूरी है.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की बड़ी ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है और यह 6 दिसंबर तक चलेगी. इस भर्ती के तहत कुल 32,348 रिक्त पद भरे जाएंगे.

ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में बैठने से पहले सभी निर्देशों और नियमों को ध्यान से पढ़ लें ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में बैठने से पहले सभी निर्देशों और नियमों को ध्यान से पढ़ लें ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को अपने आधार कार्ड को साथ लाना अनिवार्य है. यह बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जरूरी है और UIDAI सिस्टम में सक्रिय होना चाहिए. इसके अलावा परीक्षा में शामिल होने के लिए ई-प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी जरूरी है. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.
परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को अपने आधार कार्ड को साथ लाना अनिवार्य है. यह बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए जरूरी है और UIDAI सिस्टम में सक्रिय होना चाहिए. इसके अलावा परीक्षा में शामिल होने के लिए ई-प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी जरूरी है. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.
परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग सख्त वर्जित है. इसमें मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कलाई घड़ी, धातु की वस्तुएं जैसे आभूषण, बेल्ट, जूते, पर्स और पेन-पेंसिल भी शामिल हैं. यदि कोई अभ्यर्थी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से आजीवन वंचित किया जा सकता है.
परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग सख्त वर्जित है. इसमें मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कलाई घड़ी, धातु की वस्तुएं जैसे आभूषण, बेल्ट, जूते, पर्स और पेन-पेंसिल भी शामिल हैं. यदि कोई अभ्यर्थी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से आजीवन वंचित किया जा सकता है.
परीक्षा पैटर्न की बात करें तो ग्रुप-डी सीबीटी परीक्षा कुल 90 मिनट की होगी और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. हर सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि हर गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक घटाए जाएंगे.
परीक्षा पैटर्न की बात करें तो ग्रुप-डी सीबीटी परीक्षा कुल 90 मिनट की होगी और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. हर सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि हर गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक घटाए जाएंगे.
न्यूनतम योग्यता अंकों के अनुसार अनारक्षित (UR) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 40 प्रतिशत अंक, ओबीसी (Non-Creamy Layer) के लिए 30 प्रतिशत और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे.
न्यूनतम योग्यता अंकों के अनुसार अनारक्षित (UR) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 40 प्रतिशत अंक, ओबीसी (Non-Creamy Layer) के लिए 30 प्रतिशत और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे.
परीक्षा में उम्मीदवारों की उपयुक्तता को परखने के लिए विषयों का चयन किया गया है. इसमें गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामलों के प्रश्न शामिल होंगे. ग्रुप-डी भर्ती ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, सहायक पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल और दूरसंचार जैसे विभिन्न तकनीकी विभागों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
परीक्षा में उम्मीदवारों की उपयुक्तता को परखने के लिए विषयों का चयन किया गया है. इसमें गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामलों के प्रश्न शामिल होंगे. ग्रुप-डी भर्ती ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV, सहायक पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल और दूरसंचार जैसे विभिन्न तकनीकी विभागों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
Published at : 26 Nov 2025 05:48 PM (IST)
