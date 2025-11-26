एक्सप्लोरर
रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा कल से होगी शुरू, जान लें जरूरी नियम और दिशा-निर्देश
रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा 27 नवंबर से शुरू 32,348 रिक्तियों के लिए उम्मीदवार तैयार रहें. परीक्षा में शामिल होने से पहले दस्तावेज और नियमों का पालन जरूरी है.
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की बड़ी ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है और यह 6 दिसंबर तक चलेगी. इस भर्ती के तहत कुल 32,348 रिक्त पद भरे जाएंगे.
Published at : 26 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Tags :Education JOB RRB Group D Exam 2025
