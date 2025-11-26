रेलवे ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा कल से होगी शुरू, जान लें जरूरी नियम और दिशा-निर्देश

परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग सख्त वर्जित है. इसमें मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कलाई घड़ी, धातु की वस्तुएं जैसे आभूषण, बेल्ट, जूते, पर्स और पेन-पेंसिल भी शामिल हैं. यदि कोई अभ्यर्थी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से आजीवन वंचित किया जा सकता है.