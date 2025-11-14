एक्सप्लोरर
NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ
एनआईटी दुर्गापुर ने ग्रुप A, B और C के 118 गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं.
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) दुर्गापुर ने युवाओं के लिए एक शानदार अवसर दिया है. संस्थान ने 12 नवंबर 2025 को गैर-शिक्षण (Non-Teaching) पदों के लिए बड़ी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत ग्रुप A, B और C श्रेणी के कुल 118 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 14 Nov 2025 06:56 AM (IST)
नौकरी
नौकरी
नौकरी
नौकरी
