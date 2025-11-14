NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एनआईटी दुर्गापुर ने ग्रुप A, B और C के 118 गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Nov 2025 06:56 AM (IST)
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) दुर्गापुर ने युवाओं के लिए एक शानदार अवसर दिया है. संस्थान ने 12 नवंबर 2025 को गैर-शिक्षण (Non-Teaching) पदों के लिए बड़ी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत ग्रुप A, B और C श्रेणी के कुल 118 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

एनआईटी दुर्गापुर की इस भर्ती में पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. ग्रुप A पदों के लिए उम्मीदवार के पास प्रथम श्रेणी के साथ बीई या बी.टेक, एमएससी, एमसीए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होना जरूरी है. ग्रुप B पदों के लिए उम्मीदवार के पास प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं ग्रुप C पदों के लिए उम्मीदवार के पास 10+2 (इंटरमीडिएट), आईटीआई या संबंधित विषय में डिप्लोमा होना आवश्यक है.
एनआईटी दुर्गापुर गैर-शिक्षण भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे. दूसरे चरण में स्किल टेस्ट या प्रोफेशनल टेस्ट होगा, जिसमें उम्मीदवारों की व्यावहारिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा.
तीसरे चरण में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा. अंत में दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों के सभी मूल प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी. इन सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जाएगी.
एनआईटी दुर्गापुर में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार आकर्षक वेतनमान मिलेगा. ग्रुप A के तहत वेतन स्तर 10 से 14 के बीच, ग्रुप B के तहत स्तर 6 पर और ग्रुप C के तहत स्तर 1 से 4 तक तय किया गया है. इसके साथ ही संस्थान के नियमों के अनुसार भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी.
इस भर्ती में शामिल होने वाले एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ है. वहीं सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को ग्रुप A पदों के लिए 1500 रुपये और ग्रुप B व ग्रुप C पदों के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा.
उम्मीदवार एनआईटी दुर्गापुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले वेबसाइट के भर्ती सेक्शन में जाएं और “Non-Teaching Recruitment 2025” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. सभी विवरण जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और आगे के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें.
Published at : 14 Nov 2025 06:56 AM (IST)
JOB NIT Durgapur Recruitment 2025 NIT Durgapur Non Teaching Jobs

नौकरी फोटो गैलरी

