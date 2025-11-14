NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ

एनआईटी दुर्गापुर की इस भर्ती में पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. ग्रुप A पदों के लिए उम्मीदवार के पास प्रथम श्रेणी के साथ बीई या बी.टेक, एमएससी, एमसीए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होना जरूरी है. ग्रुप B पदों के लिए उम्मीदवार के पास प्रथम श्रेणी की स्नातक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. वहीं ग्रुप C पदों के लिए उम्मीदवार के पास 10+2 (इंटरमीडिएट), आईटीआई या संबंधित विषय में डिप्लोमा होना आवश्यक है.