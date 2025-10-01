हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीयूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!

यूनाइटेड किंगडम में करते हैं 50 हजार पाउंड महीने की नौकरी? भारत में रकम जानकर नहीं होगा यकीन!

Jobs in UK: यूके में 50 हजार पाउंड की कीमत भारतीय मुद्रा में कितनी होती है. अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 01 Oct 2025 09:42 AM (IST)
Jobs in UK: यूके में 50 हजार पाउंड की कीमत भारतीय मुद्रा में कितनी होती है. अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

अक्सर लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देखते हैं. खासकर यूनाइटेड किंगडम (UK) जैसे देशों में जहां नौकरी के अवसर और सैलरी पैकेज दोनों ही आकर्षक माने जाते हैं.

1/8
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप UK में 50 हजार पाउंड (Pound Sterling) की मासिक नौकरी कर रहे हैं तो भारत में यह रकम कितनी होगी? जवाब जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप UK में 50 हजार पाउंड (Pound Sterling) की मासिक नौकरी कर रहे हैं तो भारत में यह रकम कितनी होगी? जवाब जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे.
2/8
ब्रिटेन की सैलरी को भारत की मुद्रा में बदलें तो... 1 पाउंड की कीमत फिलहाल भारतीय मुद्रा में 119.38 रुपये है. ऐसे में अगर किसी की सैलरी UK में 50,000 पाउंड प्रतिमाह है तो इसे भारतीय रुपये में बदलने पर यह राशि 50,000 × 119.38 = 59,69,000 रुपये (करीब 59.7 लाख रुपये) हो जाएगी.
ब्रिटेन की सैलरी को भारत की मुद्रा में बदलें तो... 1 पाउंड की कीमत फिलहाल भारतीय मुद्रा में 119.38 रुपये है. ऐसे में अगर किसी की सैलरी UK में 50,000 पाउंड प्रतिमाह है तो इसे भारतीय रुपये में बदलने पर यह राशि 50,000 × 119.38 = 59,69,000 रुपये (करीब 59.7 लाख रुपये) हो जाएगी.
3/8
यह सच है कि UK में सैलरी भारतीय मानकों की तुलना में काफी अधिक मिलती है. लेकिन वहां का जीवन यापन खर्च (Cost of Living) भी उसी अनुपात में बड़ा होता है.
यह सच है कि UK में सैलरी भारतीय मानकों की तुलना में काफी अधिक मिलती है. लेकिन वहां का जीवन यापन खर्च (Cost of Living) भी उसी अनुपात में बड़ा होता है.
4/8
किराया और घर का खर्च लंदन जैसे शहरों में एक बेडरूम फ्लैट का किराया 1500 से 2500 पाउंड तक होता है, यानी भारतीय रुपये में 1.8 लाख से 3 लाख रुपये प्रति माह.
किराया और घर का खर्च लंदन जैसे शहरों में एक बेडरूम फ्लैट का किराया 1500 से 2500 पाउंड तक होता है, यानी भारतीय रुपये में 1.8 लाख से 3 लाख रुपये प्रति माह.
5/8
खाना-पीना और ग्रॉसरी भारत की तुलना में ग्रॉसरी 2 से 3 गुना महंगी है. ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी और पेट्रोल सब काफी महंगे हैं. हालांकि नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) बहुत कुछ कवर करती है, लेकिन प्राइवेट सुविधाएं और बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा खर्च आता है.
खाना-पीना और ग्रॉसरी भारत की तुलना में ग्रॉसरी 2 से 3 गुना महंगी है. ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी और पेट्रोल सब काफी महंगे हैं. हालांकि नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) बहुत कुछ कवर करती है, लेकिन प्राइवेट सुविधाएं और बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा खर्च आता है.
6/8
विदेश में सैलरी ज्यादा होने के साथ-साथ कई लोग वहां की लाइफस्टाइल, वर्क कल्चर और ग्लोबल एक्सपोजर के कारण भी जाना पसंद करते हैं. खासकर IT, फाइनेंस, हेल्थ और रिसर्च सेक्टर में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स UK और यूरोप में अच्छी नौकरियां हासिल कर लेते हैं.
विदेश में सैलरी ज्यादा होने के साथ-साथ कई लोग वहां की लाइफस्टाइल, वर्क कल्चर और ग्लोबल एक्सपोजर के कारण भी जाना पसंद करते हैं. खासकर IT, फाइनेंस, हेल्थ और रिसर्च सेक्टर में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स UK और यूरोप में अच्छी नौकरियां हासिल कर लेते हैं.
7/8
image 9
image 9
8/8
image 11
image 11
Published at : 01 Oct 2025 09:42 AM (IST)
Tags :
Education JObs UK Salary In India

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking: 'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
'कांतारा चैप्टर 1' के सामने वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की फिल्म का टिकना मुश्किल, एडवांस बुकिंग से की बस इतनी कमाई
हेल्थ
सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट, जानें रोजाना खाने में कौन सा नमक है हेल्दी?
सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट, जानें रोजाना खाने में कौन सा नमक है हेल्दी?
ट्रेंडिंग
सब धुआं-धुआं हो गया... शोरूम में चोरी करने घुसे थे चोर, मालिक ने चला दी फॉगिंग मशीन; देखें वीडियो
सब धुआं-धुआं हो गया... शोरूम में चोरी करने घुसे थे चोर, मालिक ने चला दी फॉगिंग मशीन; देखें वीडियो
यूटिलिटी
चेक बाउंस होने पर कहां कर सकते हैं शिकायत, कितने दिन में होती है सुनवाई?
चेक बाउंस होने पर कहां कर सकते हैं शिकायत, कितने दिन में होती है सुनवाई?
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget