छत्तीसगढ़ में निकली कॉपी होल्डर से लेकर जूनियर रीडर तक के पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने ग्रेड 3 (अलिपिकीय) पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ग्रेड 3 भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कापी होल्डर, प्लेट मेकर, प्रिंटर ऑपरेटर, कनिष्ठ मशीन ऑपरेटर और जूनियर रीडर समेत कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
Published at : 23 Sep 2025 05:35 PM (IST)
