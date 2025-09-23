हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीछत्तीसगढ़ ​में निकली कॉपी​ होल्डर​ से लेकर जूनियर रीडर​ तक के पदों पर ​वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ ​में निकली कॉपी​ होल्डर​ से लेकर जूनियर रीडर​ तक के पदों पर ​वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने ग्रेड 3 (अलिपिकीय) पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 05:35 PM (IST)
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने ग्रेड 3 (अलिपिकीय) पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ग्रेड 3 भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कापी होल्डर, प्लेट मेकर, प्रिंटर ऑपरेटर, कनिष्ठ मशीन ऑपरेटर और जूनियर रीडर समेत कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

1/6
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अब CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अब CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
2/6
ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक किया जा सकता है. आवेदन में सुधार की सुविधा 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी. परीक्षा की संभावना 30 नवंबर 2025 को रखी गई है, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी. प्रवेश पत्र 24 नवंबर 2025 को जारी किए जाएंगे. परीक्षा रायपुर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी.
ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक किया जा सकता है. आवेदन में सुधार की सुविधा 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी. परीक्षा की संभावना 30 नवंबर 2025 को रखी गई है, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी. प्रवेश पत्र 24 नवंबर 2025 को जारी किए जाएंगे. परीक्षा रायपुर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी.
3/6
इस भर्ती में कुल 11 पद भरे जाएंगे. इनमें कापी होल्डर के दो पद, प्लेट मेकर के एक पद, ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर का एक पद, फास्ट डिजिटल प्रिंटर ऑपरेटर के दो पद, कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर का एक पद, सिंगल कलर सीटफेड ऑपरेटर का एक पद, ट्रेसर/रिटेचर/पे स्टर का एक पद और जूनियर रीडर का एक पद शामिल है. लेवल 4 के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 5,200 से 20,200 रुपये और जूनियर रीडर के लिए लेवल 6 के अनुसार वेतन मिलेगा.
इस भर्ती में कुल 11 पद भरे जाएंगे. इनमें कापी होल्डर के दो पद, प्लेट मेकर के एक पद, ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर का एक पद, फास्ट डिजिटल प्रिंटर ऑपरेटर के दो पद, कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर का एक पद, सिंगल कलर सीटफेड ऑपरेटर का एक पद, ट्रेसर/रिटेचर/पे स्टर का एक पद और जूनियर रीडर का एक पद शामिल है. लेवल 4 के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 5,200 से 20,200 रुपये और जूनियर रीडर के लिए लेवल 6 के अनुसार वेतन मिलेगा.
4/6
उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं (हायर सेकेंडरी) तय की गई है. पदों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना आवश्यक है. जूनियर रीडर पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अन्य पदों के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी.
उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं (हायर सेकेंडरी) तय की गई है. पदों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना आवश्यक है. जूनियर रीडर पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अन्य पदों के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी.
5/6
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म भरते समय सभी विवरण सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार CG Vyapam की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म भरते समय सभी विवरण सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.
6/6
CG Vyapam द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा. चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी ताकि केवल योग्य और सक्षम उम्मीदवारों को मौका मिले.
CG Vyapam द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा. चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी ताकि केवल योग्य और सक्षम उम्मीदवारों को मौका मिले.
Published at : 23 Sep 2025 05:35 PM (IST)
Tags :
Education Sarkari Naukri JObs CG Vyapam Grade 3 Recruitment 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Kuttu Atta Food Poisoning: जहांगीरपुरी में 300 बीमार, चक्की मालिक का 'झूठ' बेनकाब!
Azam Khan Release: 23 महीने बाद जेल से बाहर Azam Khan, बोले- 'अकेले रहने की आदत'

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा; कांग्रेस नेता को देनी पड़ी सफाई
GenZ और Nepo Kids पर मनीष तिवारी की पोस्ट पर बवाल, BJP ने राहुल गांधी से जोड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान
विश्व
'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज; जानें क्या कहा?
'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज
बिहार
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
यूटिलिटी
Uidai New Aadhaar App: UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
ट्रेंडिंग
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Embed widget