छत्तीसगढ़ ​में निकली कॉपी​ होल्डर​ से लेकर जूनियर रीडर​ तक के पदों पर ​वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती में कुल 11 पद भरे जाएंगे. इनमें कापी होल्डर के दो पद, प्लेट मेकर के एक पद, ग्रेनिंग मशीन ऑपरेटर का एक पद, फास्ट डिजिटल प्रिंटर ऑपरेटर के दो पद, कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन ऑपरेटर का एक पद, सिंगल कलर सीटफेड ऑपरेटर का एक पद, ट्रेसर/रिटेचर/पे स्टर का एक पद और जूनियर रीडर का एक पद शामिल है. लेवल 4 के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 5,200 से 20,200 रुपये और जूनियर रीडर के लिए लेवल 6 के अनुसार वेतन मिलेगा.