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पश्चिम बंगाल में 14454 सरकारी नौकरी का ऐलान, महिलाओं को 50 हजार की मदद
पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. भर्ती प्रक्रिया को अगले 6 से 8 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने युवाओं और हायर एजुकेशन कर रही महिलाओं को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. भर्ती प्रक्रिया को अगले 6 से 8 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है.
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Published at : 07 Oct 2026 10:16 AM (IST)
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