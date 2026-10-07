पश्चिम बंगाल में 14454 सरकारी नौकरी का ऐलान, महिलाओं को 50 हजार की मदद

14,454 पदों पर होने वाली भर्ती में कई सरकारी विभाग शामिल है. इनमें वन विभाग, फायर सर्विस, जेल, गृह और पहाड़ी मामलों से जुड़े विभाग शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा की लंबाई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संबंधित संस्थाएं काम कर रही है. पुलिस भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी. उनके अनुसार करीब 12 हजार पदों के लिए नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू की जाएगी. इस दिन आयोजित कार्यक्रम में करीब 5 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई है.