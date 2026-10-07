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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षापश्चिम बंगाल में 14454 सरकारी नौकरी का ऐलान, महिलाओं को 50 हजार की मदद

पश्चिम बंगाल में 14454 सरकारी नौकरी का ऐलान, महिलाओं को 50 हजार की मदद

पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. भर्ती प्रक्रिया को अगले 6 से 8 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Oct 2026 10:16 AM (IST)
पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. भर्ती प्रक्रिया को अगले 6 से 8 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने युवाओं और हायर एजुकेशन कर रही महिलाओं को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद 14,454 सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. भर्ती प्रक्रिया को अगले 6 से 8 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है.

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इसके अलावा उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए भागिनी निवेदिता योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 3 साल में कुल 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री के अनुसार नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को दी जाएगी. अलग-अलग विभागों में खाली पदों को इस भर्ती के जरिए भरा जाएगा.
इसके अलावा उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए भागिनी निवेदिता योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 3 साल में कुल 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री के अनुसार नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को दी जाएगी. अलग-अलग विभागों में खाली पदों को इस भर्ती के जरिए भरा जाएगा.
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14,454 पदों पर होने वाली भर्ती में कई सरकारी विभाग शामिल है. इनमें वन विभाग, फायर सर्विस, जेल, गृह और पहाड़ी मामलों से जुड़े विभाग शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा की लंबाई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संबंधित संस्थाएं काम कर रही है. पुलिस भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी. उनके अनुसार करीब 12 हजार पदों के लिए नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू की जाएगी. इस दिन आयोजित कार्यक्रम में करीब 5 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई है.
14,454 पदों पर होने वाली भर्ती में कई सरकारी विभाग शामिल है. इनमें वन विभाग, फायर सर्विस, जेल, गृह और पहाड़ी मामलों से जुड़े विभाग शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा की लंबाई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संबंधित संस्थाएं काम कर रही है. पुलिस भर्ती को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी. उनके अनुसार करीब 12 हजार पदों के लिए नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू की जाएगी. इस दिन आयोजित कार्यक्रम में करीब 5 हजार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई है.
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कैबिनेट ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए भी भगिनी निवेदिता योजना को मंजूरी दी है. यह योजना अगले साल जनवरी से लागू की जाएगी. इसके तहत लाभार्थियों को पहले साल 17 हजार रुपये, दूसरे साल भी 17 हजार रुपये और तीसरे साल 16 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस तरह तीन सालों में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.
कैबिनेट ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही अविवाहित महिलाओं के लिए भी भगिनी निवेदिता योजना को मंजूरी दी है. यह योजना अगले साल जनवरी से लागू की जाएगी. इसके तहत लाभार्थियों को पहले साल 17 हजार रुपये, दूसरे साल भी 17 हजार रुपये और तीसरे साल 16 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस तरह तीन सालों में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी.
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सरकार ने कर्म बंधुओं के मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी की है. भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के तहत काम करने वाले इन पार्ट टाइम सपोर्ट स्टाफ का मासिक मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दिया गया है. बढ़ी हुई राशि इसी महीने से लागू होने के बात कही गई है. इसके साथ ही सरकारी हॉस्टल में रहने वाले एससी और एसटी छात्रों को भोजन भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है. यह राशि 1800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 प्रतिमाह कर दी गई है.
सरकार ने कर्म बंधुओं के मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी की है. भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के तहत काम करने वाले इन पार्ट टाइम सपोर्ट स्टाफ का मासिक मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दिया गया है. बढ़ी हुई राशि इसी महीने से लागू होने के बात कही गई है. इसके साथ ही सरकारी हॉस्टल में रहने वाले एससी और एसटी छात्रों को भोजन भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है. यह राशि 1800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 प्रतिमाह कर दी गई है.
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वहीं सीएम ने राज्य पुलिस के लिए 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर शुरू करने की भी घोषणा की है. यह सेवा 10 अक्टूबर को महालया के अवसर पर शुरू की जाएगी. इसी मौके पर अलग-अलग पुलिस थानों को 400 वाहन और 450 मोटरसाइकिल सौंपे जाने की बात कही गई है.
वहीं सीएम ने राज्य पुलिस के लिए 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर शुरू करने की भी घोषणा की है. यह सेवा 10 अक्टूबर को महालया के अवसर पर शुरू की जाएगी. इसी मौके पर अलग-अलग पुलिस थानों को 400 वाहन और 450 मोटरसाइकिल सौंपे जाने की बात कही गई है.
Published at : 07 Oct 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
SUvendu Adhikari West Bengal Govt Jobs

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