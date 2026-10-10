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NTA ने जारी किया SWAYAM जुलाई परीक्षा का शेड्यूल, इस दिन होंगे एग्जाम
SWAYAM जुलाई सेमेस्टर 2026 की परीक्षा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरना होगा.
एनटीए ने SWAYAM जुलाई सेमेस्टर 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस बार परीक्षा 662 कोर्स के लिए आयोजित की गई जाएगी. एनटीए ने आवेदन करने की आखिरी तारीख के साथ परीक्षा की तारीखों, फीस जमा करने और आवेदन फॉर्म में सुधार करने का शेड्यूल भी जारी किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 08:25 AM (IST)
Tags :Education News NTA Exam
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