NTA ने जारी किया SWAYAM जुलाई परीक्षा का शेड्यूल, इस दिन होंगे एग्जाम

इस परीक्षा में 662 कोर्स शामिल है. वहीं पेपर अंग्रेजी भाषा में होगा, हालांकि भाषा से जुड़े विषयों की परीक्षा संबंधित भाषा में ही आयोजित की जाएगी. इसके अलावा परीक्षा के एमसीक्यू सेक्शन में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. अगर किसी सवाल को गलत या स्पष्ट या एक से ज्यादा सही उत्तर वाला पाया जाता है, तो उस सवाल का प्रयास करने वाले और सही ऑप्शन में से किसी एक को चुनने वाले उम्मीदवारों को अंक दिए जाएंगे. वहीं जो उम्मीदवार एक से ज्यादा कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा का शेड्यूल ध्यान से देखना होगा. क्योंकि अगर उनके चुने हुए दो कोर्स की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होती है, तो उन्हें तय करना होगा कि वह कौन सी परीक्षा देना चाहते हैं.