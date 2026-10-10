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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाNTA ने जारी किया SWAYAM जुलाई परीक्षा का शेड्यूल, इस दिन होंगे एग्जाम

NTA ने जारी किया SWAYAM जुलाई परीक्षा का शेड्यूल, इस दिन होंगे एग्जाम

SWAYAM जुलाई सेमेस्टर 2026 की परीक्षा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरना होगा.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 Oct 2026 08:25 AM (IST)
SWAYAM जुलाई सेमेस्टर 2026 की परीक्षा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरना होगा.

एनटीए ने SWAYAM जुलाई सेमेस्टर 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वह ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस बार परीक्षा 662 कोर्स के लिए आयोजित की गई जाएगी. एनटीए ने आवेदन करने की आखिरी तारीख के साथ परीक्षा की तारीखों, फीस जमा करने और आवेदन फॉर्म में सुधार करने का शेड्यूल भी जारी किया है.

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SWAYAM जुलाई सेमेस्टर 2026 की परीक्षा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरना होगा, जबकि परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 1 नवंबर 2026 है. एनटीए की ओर जारी शेड्यूल के अनुसार SWAYAM जुलाई सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 9 अक्टूबर से शुरू हो गई है. उम्मीदवारों को आवेदन फार्म में सुधार का मौका 2 और 3 नवंबर को मिलेगा. वहीं परीक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.
SWAYAM जुलाई सेमेस्टर 2026 की परीक्षा 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरना होगा, जबकि परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 1 नवंबर 2026 है. एनटीए की ओर जारी शेड्यूल के अनुसार SWAYAM जुलाई सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 9 अक्टूबर से शुरू हो गई है. उम्मीदवारों को आवेदन फार्म में सुधार का मौका 2 और 3 नवंबर को मिलेगा. वहीं परीक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.
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SWAYAM जुलाई सेमेस्टर की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी.
SWAYAM जुलाई सेमेस्टर की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी.
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इस परीक्षा में 662 कोर्स शामिल है. वहीं पेपर अंग्रेजी भाषा में होगा, हालांकि भाषा से जुड़े विषयों की परीक्षा संबंधित भाषा में ही आयोजित की जाएगी. इसके अलावा परीक्षा के एमसीक्यू सेक्शन में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. अगर किसी सवाल को गलत या स्पष्ट या एक से ज्यादा सही उत्तर वाला पाया जाता है, तो उस सवाल का प्रयास करने वाले और सही ऑप्शन में से किसी एक को चुनने वाले उम्मीदवारों को अंक दिए जाएंगे. वहीं जो उम्मीदवार एक से ज्यादा कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा का शेड्यूल ध्यान से देखना होगा. क्योंकि अगर उनके चुने हुए दो कोर्स की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होती है, तो उन्हें तय करना होगा कि वह कौन सी परीक्षा देना चाहते हैं.
इस परीक्षा में 662 कोर्स शामिल है. वहीं पेपर अंग्रेजी भाषा में होगा, हालांकि भाषा से जुड़े विषयों की परीक्षा संबंधित भाषा में ही आयोजित की जाएगी. इसके अलावा परीक्षा के एमसीक्यू सेक्शन में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. अगर किसी सवाल को गलत या स्पष्ट या एक से ज्यादा सही उत्तर वाला पाया जाता है, तो उस सवाल का प्रयास करने वाले और सही ऑप्शन में से किसी एक को चुनने वाले उम्मीदवारों को अंक दिए जाएंगे. वहीं जो उम्मीदवार एक से ज्यादा कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा का शेड्यूल ध्यान से देखना होगा. क्योंकि अगर उनके चुने हुए दो कोर्स की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होती है, तो उन्हें तय करना होगा कि वह कौन सी परीक्षा देना चाहते हैं.
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परीक्षा के लिए आवेदन फीस, उम्मीदवार की कैटेगरी और चुने गए कोर्स कोर्स की संख्या के आधार पर तय की गई है. जैसे जनरल कोर्स की फीस 750 रुपये, अतिरिक्त कोर्स की फीस 600 रुपये प्रति कोर्स हैं. वही जनरल-यूजी, ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1 कोर्स की फीस 500 रुपये और अतिरिक्त कोर्स की फीस 400 रुपये हैं.
परीक्षा के लिए आवेदन फीस, उम्मीदवार की कैटेगरी और चुने गए कोर्स कोर्स की संख्या के आधार पर तय की गई है. जैसे जनरल कोर्स की फीस 750 रुपये, अतिरिक्त कोर्स की फीस 600 रुपये प्रति कोर्स हैं. वही जनरल-यूजी, ओबीसी-एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1 कोर्स की फीस 500 रुपये और अतिरिक्त कोर्स की फीस 400 रुपये हैं.
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SWAYAM जुलाई सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के लिए पहले एनटीए SWAYAM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर SWAYAM जुलाई 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके मांगी गई डिटेल भर के फॉर्म सबमिट करना होगा.
SWAYAM जुलाई सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के लिए पहले एनटीए SWAYAM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होम पेज पर SWAYAM जुलाई 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके मांगी गई डिटेल भर के फॉर्म सबमिट करना होगा.
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इसके अलावा उम्मीदवार SWAYAM जुलाई सेमेस्टर 2026 से संबंधित जानकारी और आवेदन के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जा सकते हैं. परीक्षा का विषयवार शेड्यूल ऑफिशियल बुलेटिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन अनुबंध-1 में दिया गया है.
इसके अलावा उम्मीदवार SWAYAM जुलाई सेमेस्टर 2026 से संबंधित जानकारी और आवेदन के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जा सकते हैं. परीक्षा का विषयवार शेड्यूल ऑफिशियल बुलेटिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन अनुबंध-1 में दिया गया है.
Published at : 10 Oct 2026 08:25 AM (IST)
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Education News NTA Exam

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