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कौन है प्रो. महेश काकडे, जिन्होंने जीता 2026 का रामानुजन पुरस्कार?
महेश काकडे का प्रमुख रिसर्च अलजेब्रिक नंबर थ्योरी से जुड़ा है. गणित की इस शाखा में बीजगणितीय संरचनाओं की मदद से संख्याओं और उनके गुणों से जुड़े सवालों को समझा जाता है.
गणित की कठिन समस्याओं और संख्याओं के बीच छिपे संबंधों को समझना आसान काम नहीं है. इसी क्षेत्र में लंबे समय से रिसर्च कर रहे भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर महेश काकडे को बड़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. बेंगलुरू स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के गणित विभाग के प्रोफेसर महेश काकडे को 2026 के रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार उन्हें अलजेब्रिक नंबर थ्योरी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है. आईसीटीपी गणित और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार ने एक बार फिर भारतीय गणितीय रिसर्च को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है.
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Published at : 08 Oct 2026 08:26 AM (IST)
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