कौन है प्रो. महेश काकडे, जिन्होंने जीता 2026 का रामानुजन पुरस्कार?

महेश काकडे का प्रमुख रिसर्च अलजेब्रिक नंबर थ्योरी से जुड़ा है. गणित की इस शाखा में बीजगणितीय संरचनाओं की मदद से संख्याओं और उनके गुणों से जुड़े सवालों को समझा जाता है. उनके रिसर्च में खासतौर पर नॉन कम्युटेटिव इवासावा थ्योरी से जुड़े जरूरी परिणाम शामिल है. इसके अलावा उन्होंने ग्रॉस स्टार्क और ब्रूमर स्टार्क अनुमान पर भी उल्लेखनीय काम किया है. उनके इस रिसर्च का संबंध डेविड हिल्बर्ट की प्रसिद्ध 12वीं समस्या से भी हैं, जो 1900 में सामने रखी गई गणित की 23 महत्वपूर्ण समस्याओं में शामिल थी.