कौन हैं रेशमा नीलोफर? 5000 पुरुषों के बीच पढ़कर बनीं पहली महिला मरीन पायलट

रेशमा नीलोफर का बचपन चेन्नई में एक करीब 600 वर्ग फीट के सरकारी क्वार्टर में बिता. उनके माता-पिता केंद्र सरकार में कर्मचारी थे. पढ़ाई के दौरान एक दिन उनकी नजर शिपिंग कंपनी के एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी, जिसमें ड्यूल कॉम्पिटेंसी प्रोग्राम की जानकारी दी गई थी. इस कार्यक्रम के लिए करीब 4000 उम्मीदवारों में आवेदन किया था, जिनमें से केवल 300 लोगों का चयन पूरी तरह 5 साल की ट्रेनिंग के लिए हुआ. रेशमा ने भी इस मौके को चुना और आगे की पढ़ाई के लिए एकेडमी ऑफ समुद्र तटीय एजुकेशन एंड ट्रेंनिंग चेन्नई पहुंचीं.