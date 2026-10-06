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कौन हैं रेशमा नीलोफर? 5000 पुरुषों के बीच पढ़कर बनीं पहली महिला मरीन पायलट
चेन्नई की रेशमा नीलोफर ने करीब 5000 पुरुष छात्रों के बीच पढ़ाई करके 2018 भारत की पहली महिला मरीन पायलट बनने का सफर पूरा किया. उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है.
हमारे देश में मरीन पायलट का काम लंबे समय तक पुरुषों के वर्चस्व वाला क्षेत्र रहा है. ऐसे समय में चेन्नई की रेशमा नीलोफर ने इस पेशे में कदम रखा और अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसने उन्हें इतिहास में जगह दिलाई. करीब 5000 पुरुष छात्रों के बीच पढ़ाई करने से लेकर मुश्किल समुद्री और नदी वाले जलमार्गों पर जहाज को सुरक्षित दिशा देने तक रेशमा का सफर चुनौतियों से भरा रहा है. इसी के साथ 2018 में रेशमा भारत की पहली महिला मरीन पायलट भी बनीं.
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Published at : 06 Oct 2026 08:46 AM (IST)
Tags :Education News
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