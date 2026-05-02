हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsOdisha Board 10th Result 2026: ओडिशा बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, जानें ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे कर सकते हैं चेक?

Odisha Board 10th Result 2026: ओडिशा बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, जानें ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे कर सकते हैं चेक?

Odisha Board 10th Result 2026: ओडिशा बोर्ड ने परिणामों की घोषणा प्रेस कांफ्रेंस के जरिए की है. हालांकि, रिजल्ट के बाद लिंक 6 बजे एक्टिव किया जाएग, तब ही स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 May 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

Odisha Board 10th Result 2026: ओडिशा के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा ने कक्षा दसवीं मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस बार राज्य भर के करीब 5 लाख से ज्यादा छात्र अपने नतीजे का इंतजार कर रहे थे. बोर्ड ने परिणामों की घोषणा समय के अनुसार 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस के जरिए की है. हालांकि रिजल्ट के बाद लिंक 6 बजे एक्टिव किया जाएगा तब ही स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि ओडिशा बोर्ड के छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं और इस बार ओडिशा बोर्ड में किन छात्रों ने टॉप किया है?

कितने छात्र परीक्षा में हुए थे शामिल?

इस साल दसवीं की परीक्षा 19 फरवरी से 2 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. वहीं इस साल परीक्षा में लगभग 5.6 लाख बच्चे शामिल हुए थे. परीक्षा में शामिल हुए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट लिंक कुछ देर बाद एक्टिव किया है, ताकि सभी छात्र आसानी से अपने रिजल्ट देख सकते हैं.

किन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट?

स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bseodisha.ac.in, bseodisha.nic.in और orissaresults.nic.in का उपयोग कर सकते हैं. इन पोर्टल्स पर रिजल्ट लिंक उपलब्ध है, जहां छात्र अपने रोल नंबर और दूसरी जानकारी भर के मार्कशीट देख सकते हैं.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

  • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद Odisha 10th Result 2026 या Annual HSC Examination Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.
  • सारी जानकारी सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. जिससे डाउनलोड कर प्रिंट भी लिया जा सकता है.
  • इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा छात्र एसएमएस के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.
  • इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल से 5676750 नंबर पर OR10 फॉर्मेट में मैसेज भेजना होगा, जिसके बाद उनके फोन पर रिजल्ट की जानकारी मिल जाएगी.

ये भी पढ़ें-स्कूल से पीजी तक बेटियों की बढ़त; पढ़ाई में अब लड़कियां आगे, नई पीढ़ी बदल रही तस्वीर

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

ओडिशा बोर्ड 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्र को कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है,  न्यूनतम अंक लाना भी जरूरी है. वहीं जो इस मानदंड को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका दिया जाएगा.  इसके अलावा ऑनलाइन जारी मार्कशीट प्रोविजनल होगी. छात्रों को मूल मार्कशीट रिजल्ट घोषित होने के 10 से 15 दिन के अंदर अपने स्कूल से प्राप्त करनी होगी. स्कोर कार्ड में अंक और पास-फेल की स्थिति जैसी जरूरी जानकारी शामिल होगी.

ये भी पढ़ें-Maharashtra Board Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक पर फटाफट चेक करें अपने नंबर

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 02 May 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Odisha Board 10th Result 2026 BSE Odisha HSC Result Odisha Matric Result How To Check Odisha Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
Maharashtra Board Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक पर फटाफट चेक करें अपने नंबर
महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक पर फटाफट चेक करें अपने नंबर
Results
MSBSHSE SSC Result 2026: लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, कल दोपहर 1:00 बजे होगा महाराष्ट्र बोर्ड HSC का रिजल्ट जारी
लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, कल दोपहर 1:00 बजे होगा महाराष्ट्र बोर्ड HSC का रिजल्ट जारी
Results
CISCE Result 2026: CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट, Direct Link से तुरंत करें चेक
CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट, Direct Link से तुरंत करें चेक
Results
CISCE Result 2026 Live: CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट; इतने परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास
CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट; इतने परसेंट स्टूडेंट्स हुए पास
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: मई का बॉक्स ऑफिस संग्राम... कौन बनेगा थिएटर्स की जान | Mysaa | Vrushakarma
Sapne Vs Everyone 2: Ambrish Verma का कमाल, एक दमदार और जरूर देखने वाली सीरीज
TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
West Bengal Repolling: Diamond Harbour और Magrahat में फिर से मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में मदरसों को बड़ी राहत: धामी कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन 2026 को दी मंजूरी
उत्तराखंड में मदरसों को बड़ी राहत, धामी कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन 2026 को दी मंजूरी
आईपीएल 2026
आज चेन्नई के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? MI के हिटमैन की वापसी को लेकर क्या है अपडेट
आज चेन्नई के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? MI के हिटमैन की वापसी को लेकर क्या है अपडेट
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
इंडिया
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव-तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र-तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
हेल्थ
Can Diabetics Eat Watermelon: क्या शुगर के मरीज तरबूज खा सकते हैं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट‌?
क्या शुगर के मरीज तरबूज खा सकते हैं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट‌?
ट्रेंडिंग
वरमाला के बीच तूफान की एंट्री, रस्म के बीच उड़ गया स्टेज, दुल्हन ने यूं बचाई दूल्हे की जान, वीडियो वायरल
वरमाला के बीच तूफान की एंट्री, रस्म के बीच उड़ गया स्टेज, दुल्हन ने यूं बचाई दूल्हे की जान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Embed widget