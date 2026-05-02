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सीबीएसई ने पैरेंट्स के लिए बनाया खास कैलेंडर, बच्चों के विकास पर रहेगा पूरा फोकस
पैरेंट्स और स्कूल के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए सीबीएसई ने 2026-2027 सत्र के लिए सीबीएसई पैरेंटिंग कैलेंडर जारी किया है, जाने कैसे हेल्प करेगा यह कैलेंडर.
बदलते समय में बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनकी मानसिक और सामाजिक स्थिति पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी हो गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने पेरेंटिंग कैलेंडर 2026-27 लॉन्च किया है, ताकि पैरेंट्स और टीचर्स मिलकर बच्चों को बेहतर माहौल दे सकें.
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Published at : 02 May 2026 07:03 AM (IST)
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