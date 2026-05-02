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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षासीबीएसई ने पैरेंट्स के लिए बनाया खास कैलेंडर, बच्चों के विकास पर रहेगा पूरा फोकस

सीबीएसई ने पैरेंट्स के लिए बनाया खास कैलेंडर, बच्चों के विकास पर रहेगा पूरा फोकस

पैरेंट्स और स्कूल के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए सीबीएसई ने 2026-2027 सत्र के लिए सीबीएसई पैरेंटिंग कैलेंडर जारी किया है, जाने कैसे हेल्प करेगा यह कैलेंडर.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 May 2026 07:03 AM (IST)
पैरेंट्स और स्कूल के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए सीबीएसई ने 2026-2027 सत्र के लिए सीबीएसई पैरेंटिंग कैलेंडर जारी किया है, जाने कैसे हेल्प करेगा यह कैलेंडर.

बदलते समय में बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनकी मानसिक और सामाजिक स्थिति पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी हो गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने पेरेंटिंग कैलेंडर 2026-27 लॉन्च किया है, ताकि पैरेंट्स और टीचर्स मिलकर बच्चों को बेहतर माहौल दे सकें.

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CBSE ने यह नया पेरेंटिंग कैलेंडर सत्र शुरू किया है. इसका मकसद साफ है कि पैरेंट्स और स्कूल के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो और दोनों मिलकर बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार पर ध्यान दे सकें.
CBSE ने यह नया पेरेंटिंग कैलेंडर सत्र शुरू किया है. इसका मकसद साफ है कि पैरेंट्स और स्कूल के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो और दोनों मिलकर बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार पर ध्यान दे सकें.
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यह पहल पहली बार पिछले सत्र में शुरू की गई थी, जिसे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला. इसी वजह से इस बार इसे और बेहतर बनाकर पेश किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल और पैरेंट्स इसमें भाग ले सकें.
यह पहल पहली बार पिछले सत्र में शुरू की गई थी, जिसे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला. इसी वजह से इस बार इसे और बेहतर बनाकर पेश किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल और पैरेंट्स इसमें भाग ले सकें.
Published at : 02 May 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Education NEP 2020 CBSE News CBSE Parenting Calendar 2026

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