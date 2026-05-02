सीबीएसई ने पैरेंट्स के लिए बनाया खास कैलेंडर, बच्चों के विकास पर रहेगा पूरा फोकस

यह पहल पहली बार पिछले सत्र में शुरू की गई थी, जिसे लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला. इसी वजह से इस बार इसे और बेहतर बनाकर पेश किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल और पैरेंट्स इसमें भाग ले सकें.