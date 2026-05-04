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(Source: ECI/ABP News)
DU BA LLB Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्स के लिए आवेदन का आखिरी मौका, जानें पूरी डिटेल
दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA LLB ऑनर्स कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है.जानिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी.
अगर आप लॉ की पढ़ाई करके वकील बनना चाहते हैं, तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक शानदार मौका लेकर आई है. बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और अब यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, इसलिए जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब जल्दी करनी चाहिए.
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Published at : 04 May 2026 04:01 PM (IST)
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