दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मई दोपहर 12 बजे तक है, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और किसी भी फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय पर आवेदन करना बेहद जरूरी है.