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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाDU BA LLB Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्स के लिए आवेदन का आखिरी मौका, जानें पूरी डिटेल

DU BA LLB Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ कोर्स के लिए आवेदन का आखिरी मौका, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA LLB ऑनर्स कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है.जानिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 May 2026 04:01 PM (IST)
दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA LLB ऑनर्स कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है.जानिए आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी.

अगर आप लॉ की पढ़ाई करके वकील बनना चाहते हैं, तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक शानदार मौका लेकर आई है. बीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और अब यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, इसलिए जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब जल्दी करनी चाहिए.

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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मई दोपहर 12 बजे तक है, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और किसी भी फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय पर आवेदन करना बेहद जरूरी है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मई दोपहर 12 बजे तक है, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और किसी भी फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय पर आवेदन करना बेहद जरूरी है.
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जिन छात्रों ने CLAT 2026 परीक्षा दी है और अच्छा स्कोर हासिल किया है, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है क्योंकि वे इस आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA LLB ऑनर्स कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपने लॉ करियर की शुरुआत कर सकते हैं.
जिन छात्रों ने CLAT 2026 परीक्षा दी है और अच्छा स्कोर हासिल किया है, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका है क्योंकि वे इस आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA LLB ऑनर्स कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपने लॉ करियर की शुरुआत कर सकते हैं.
Published at : 04 May 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Education DU Admission 2026 BA LLB Honours Delhi University Law Admission

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