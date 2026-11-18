मौसम की जानकारी देना, बारिश और तूफान का अनुमान लगाना और समय रहते चेतावनी पहुंचाना मौसम विभाग का अहम काम है. इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवा मौसम वैज्ञानिक बनते हैं. भारत में मौसम से जुड़ी सरकारी सेवाओं की जिम्मेदारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के पास है. यहां आमतौर पर वैज्ञानिक, वैज्ञानिक सहायक और प्रोजेक्ट से जुड़े पदों पर भर्ती होती है.

12वीं के बाद कौन-सी पढ़ाई करें?

मौसम विज्ञान में करियर के लिए 12वीं में साइंस स्ट्रीम लेना बेहतर है. फिजिक्स और मैथ्स इस क्षेत्र की नींव हैं. इसके बाद मीटियोरोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, फिजिक्स या मैथ्स में ग्रेजुएशन करें. साइंटिस्ट और रिसर्च से जुड़े कई पदों के लिए उसी विषय में मास्टर डिग्री चाहिए होती है. कुछ पदों के लिए इंजीनियरिंग की खास ब्रांच की डिग्री भी मांगी जाती है. जैसे, IMD की 2026 की साइंटिस्ट-बी भर्ती में जनरल मीटियोरोलॉजी के लिए मैथ्स, फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस या मीटियोरोलॉजी में मास्टर डिग्री मांगी गई थी. एटमॉस्फेरिक साइंसेज के पद के लिए उससे जुड़े विषयों में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की मास्टर डिग्री जरूरी थी. इसलिए जिस पद के लिए तैयारी करनी है, पहले उसकी योग्यता देख लें.

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IMD में नौकरी पाने के कौन-से रास्ते हैं?

IMD में अलग-अलग पदों के लिए अलग तरीके से भर्ती होती है. साइंटिस्ट-बी जैसे पदों पर भर्ती यूपीएससी के जरिए होती है. 2026 में यूपीएससी ने IMD के लिए जनरल मीटियोरोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज और इंस्ट्रूमेंटेशन में साइंटिस्ट-बी के पदों पर भर्ती निकाली थी. वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर SSC की जूनियर इंजीनियर परीक्षा के जरिए भर्ती हुई. इसके लिए फिजिक्स के साथ साइंस में ग्रेजुएशन या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ जुड़े विषयों में डिग्री मांगी गई थी. दूसरी तरह की डिग्री वालों के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स जरूरी थे. IMD समय-समय पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और दूसरे अस्थायी पदों के लिए भी आवेदन मांगता है. इनकी योग्यता और चयन का तरीका विज्ञापन के अनुसार बदलता है.

कहां देखें भर्ती और कौन-सी स्किल सीखें?

नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को IMD की आधिकारिक वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन, यूपीएससी और SSC की वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए. नोटिफिकेशन में पद, डिग्री, उम्र, एक्सपीरियंस, आवेदन की तारीख और चयन का तरीका ध्यान से पढ़ें. पुराने विज्ञापन को देखकर योग्यता तय न करें, क्योंकि नियम पद के हिसाब से बदलते हैं. मौसम से जुड़े काम में फिजिक्स और मैथ्स के साथ कंप्यूटर पर डेटा समझना और उसका एनालिसिस करना जरूरी है. पायथन, स्टैटिस्टिक्स, GIS और मौसम के मॉडल की जानकारी मददगार होती है.

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