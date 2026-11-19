उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है. यह परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 नवंबर 2026 से शुरू होगी. इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.

आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, यूपीटीईटी 2026 का विज्ञापन भी 24 नवंबर को जारी किया जाएगा. इस बार आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

23 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे आवेदन शुल्क

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के मुताबिक, 24 नवंबर 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. अभ्यर्थी 23 दिसंबर 2026 तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे. अगर आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा. कैंडिडेट्स 27 दिसंबर 2026 तक अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे.

यूपीटीईटी के लिए OTR करना होगा जरूरी

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की गई है. परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ही वे यूपीटीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे.

अभ्यर्थी OTR और आवेदन से जुड़ी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक https://uptet.upessc.org/otr/info पर देख सकते हैं. आयोग ने आवेदन करने से पहले कैंडिडेट्स को विस्तृत विज्ञापन और निर्देश-पुस्तिका ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है.

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की होगी परीक्षा

यूपीटीईटी में दो स्तरों की शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी.

प्राथमिक स्तर: कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए

कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर: कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए

यूपीटीईटी 2026 का पूरा शेड्यूल

विज्ञापन जारी होने की तारीख: 24 नवंबर 2026

24 नवंबर 2026 ऑनलाइन OTR और आवेदन शुरू: 24 नवंबर 2026

24 नवंबर 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 23 दिसंबर 2026

23 दिसंबर 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख: 27 दिसंबर 2026

27 दिसंबर 2026 परीक्षा की तारीख: 26 और 27 फरवरी 2027

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