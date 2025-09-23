हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाH-1B वीजा में फीस बढ़ने के बाद भारतीय वर्कर्स के लिए ये बेहतरीन ऑप्शंस, जानें डिटेल्स

H-1B वीजा में फीस बढ़ने के बाद भारतीय वर्कर्स के लिए ये बेहतरीन ऑप्शंस, जानें डिटेल्स

अमेरिका में H-1B वीजा की बढ़ी फीस के बाद भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए कुछ अन्य बेहतरीन विकल्प भी हैं. आइए जानते हैं वह कौन से देश हैं जहां भारतीय जाकर काम कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 07:01 AM (IST)
अमेरिका में H-1B वीजा की बढ़ी फीस के बाद भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए कुछ अन्य बेहतरीन विकल्प भी हैं. आइए जानते हैं वह कौन से देश हैं जहां भारतीय जाकर काम कर सकते हैं.

अमेरिका में H-1B वीजा की बढ़ी फीस के बाद भारतीय स्किल्ड वर्कर्स के लिए कुछ अन्य बेहतरीन विकल्प भी हैं. आइए जानते हैं वह कौन से देश हैं जहां भारतीय जाकर काम कर सकते हैं.

1/7
अमेरिका में H-1B वीजा के लिए नई फीस का ऐलान हो चुका है. अब इस वीजा के लिए कंपनियों को एक लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) फीस चुकानी होगी.
अमेरिका में H-1B वीजा के लिए नई फीस का ऐलान हो चुका है. अब इस वीजा के लिए कंपनियों को एक लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) फीस चुकानी होगी.
2/7
इस फैसले के बाद अमेरिका में काम करने के लिए विदेशी वर्कर्स को हायर करना कंपनियों के लिए महंगा हो जाएगा. ऐसे में भारतीय युवाओं के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका जॉब का विकल्प महंगा हो गया है, तो वे किस देश में स्किल जॉब के लिए जा सकते हैं.
इस फैसले के बाद अमेरिका में काम करने के लिए विदेशी वर्कर्स को हायर करना कंपनियों के लिए महंगा हो जाएगा. ऐसे में भारतीय युवाओं के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका जॉब का विकल्प महंगा हो गया है, तो वे किस देश में स्किल जॉब के लिए जा सकते हैं.
3/7
अमेरिका की जगह अब कई ऐसे देश हैं, जहां स्किल्ड वर्कर्स को आसानी से वर्क वीजा मिलता है और बेहतर वेतन व सुविधाएं भी हैं. आइए जानते हैं 3 ऐसे देशों के बारे में जहां भारतीय स्किल्ड वर्कर्स काम कर सकते हैं.
अमेरिका की जगह अब कई ऐसे देश हैं, जहां स्किल्ड वर्कर्स को आसानी से वर्क वीजा मिलता है और बेहतर वेतन व सुविधाएं भी हैं. आइए जानते हैं 3 ऐसे देशों के बारे में जहां भारतीय स्किल्ड वर्कर्स काम कर सकते हैं.
4/7
एशिया में काम करने के लिए सिंगापुर सबसे बढ़िया विकल्प है. यहां स्किल्ड वर्कर्स को एंप्लॉयमेंट पास (EP) मिलता है. बैंकिंग, आईटी, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्रों में सिंगापुर में जॉब के अच्छे अवसर हैं. इसके अलावा यहां वेतन भी आकर्षक है और जीवन स्तर भी बहुत अच्छा है. वीजा प्रक्रिया सरल होने की वजह से यहां काम करना भारतीयों के लिए आसान और सुविधाजनक है.
एशिया में काम करने के लिए सिंगापुर सबसे बढ़िया विकल्प है. यहां स्किल्ड वर्कर्स को एंप्लॉयमेंट पास (EP) मिलता है. बैंकिंग, आईटी, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्रों में सिंगापुर में जॉब के अच्छे अवसर हैं. इसके अलावा यहां वेतन भी आकर्षक है और जीवन स्तर भी बहुत अच्छा है. वीजा प्रक्रिया सरल होने की वजह से यहां काम करना भारतीयों के लिए आसान और सुविधाजनक है.
5/7
इसके अलावा कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश होने के साथ-साथ स्किल्ड वर्कर्स के लिए बेहतरीन विकल्प है. यहां फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम (FSWP) के तहत विदेशी वर्कर्स को आसानी से वर्क वीजा मिल जाता है.
इसके अलावा कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश होने के साथ-साथ स्किल्ड वर्कर्स के लिए बेहतरीन विकल्प है. यहां फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम (FSWP) के तहत विदेशी वर्कर्स को आसानी से वर्क वीजा मिल जाता है.
6/7
आईटी, इंजीनियरिंग और तकनीकी सेक्टर्स में कनाडा काफी अच्छा विकल्प है. कनाडा में काम करने वाले वर्कर्स को आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी (PR) भी मिल जाती है.
आईटी, इंजीनियरिंग और तकनीकी सेक्टर्स में कनाडा काफी अच्छा विकल्प है. कनाडा में काम करने वाले वर्कर्स को आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी (PR) भी मिल जाती है.
7/7
जर्मनी को यूरोप का आर्थिक इंजन कहा जाता है. मैन्यूफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर में जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की काफी मांग है. यहां जॉब सीकर वीजा मिलता है, जिससे छह महीने तक देश में रहकर जॉब ढूंढने का मौका मिलता है. जॉब मिलने के बाद इसे वर्क वीजा में बदला जा सकता है. इसके अलावा EU ब्लू कार्ड प्रोग्राम के तहत भी विदेशी वर्कर्स जर्मनी में आसानी से काम कर सकते हैं.
जर्मनी को यूरोप का आर्थिक इंजन कहा जाता है. मैन्यूफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर में जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की काफी मांग है. यहां जॉब सीकर वीजा मिलता है, जिससे छह महीने तक देश में रहकर जॉब ढूंढने का मौका मिलता है. जॉब मिलने के बाद इसे वर्क वीजा में बदला जा सकता है. इसके अलावा EU ब्लू कार्ड प्रोग्राम के तहत भी विदेशी वर्कर्स जर्मनी में आसानी से काम कर सकते हैं.
Published at : 23 Sep 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Education H-1B Visa Fee Hike 2025 Indian Skilled Workers Abroad

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
टेलीविजन
BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'
बिग बॉस 19: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान से भी हुई लड़ाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
'भारत के खिलाफ आसिम मुनीर और PCB चीफ करें ओपनिंग तो...', इमरान खान ने बताया टीम इंडिया को हराने का तरीका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में शामिल, जानिए
टेलीविजन
BB19 Sep 22 Written Update: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान बोले- 'महारानीगिरी निकाल दूंगा'
बिग बॉस 19: 'किसी के बाप से नहीं डरती...' कुनिका ने बसीर को चेताया, जीशान से भी हुई लड़ाई
इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
मध्य प्रदेश
इंदौर में बड़ा हादसा, पांच मंजिला मकान गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका
इंदौर में बड़ा हादसा, पांच मंजिला मकान गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
शिक्षा
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget