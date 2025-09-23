H-1B वीजा में फीस बढ़ने के बाद भारतीय वर्कर्स के लिए ये बेहतरीन ऑप्शंस, जानें डिटेल्स

जर्मनी को यूरोप का आर्थिक इंजन कहा जाता है. मैन्यूफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर में जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की काफी मांग है. यहां जॉब सीकर वीजा मिलता है, जिससे छह महीने तक देश में रहकर जॉब ढूंढने का मौका मिलता है. जॉब मिलने के बाद इसे वर्क वीजा में बदला जा सकता है. इसके अलावा EU ब्लू कार्ड प्रोग्राम के तहत भी विदेशी वर्कर्स जर्मनी में आसानी से काम कर सकते हैं.