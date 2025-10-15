मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर

पंकज धीर ने St. Theresa’s High School, Mumbai से स्कूल की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद पंकज ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई एमएमके कॉलेज, मुंबई से की. कॉलेज के दिनों से ही उन्हें एक्टिंग में रुचि थी और उन्होंने थिएटर और कॉलेज ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया.