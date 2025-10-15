एक्सप्लोरर
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया. वह महाभारत में कर्ण के किरदार और टीवी-फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अभिनय कला के लिए जाने जाते थे.
मशहूर फिल्म और टीवी एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है. वह 68 साल के थे और लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.
Published at : 15 Oct 2025 02:44 PM (IST)
