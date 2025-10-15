हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर

मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर

अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया. वह महाभारत में कर्ण के किरदार और टीवी-फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अभिनय कला के लिए जाने जाते थे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 15 Oct 2025 02:44 PM (IST)
अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया. वह महाभारत में कर्ण के किरदार और टीवी-फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अभिनय कला के लिए जाने जाते थे.

मशहूर फिल्म और टीवी एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है. वह 68 साल के थे और लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.

1/6
पंकज धीर ने बीआर चोपड़ा के महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई. उनके निधन की खबर ने फैंस और फिल्म-टीवी इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया है.
पंकज धीर ने बीआर चोपड़ा के महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई. उनके निधन की खबर ने फैंस और फिल्म-टीवी इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया है.
2/6
ऐसे में आइए जानते हैं महाभारत में कर्ण का किरदार व अन्य किरदार निभाने वाले पंकज धीर ने कहां से पढ़ाई की थी.
ऐसे में आइए जानते हैं महाभारत में कर्ण का किरदार व अन्य किरदार निभाने वाले पंकज धीर ने कहां से पढ़ाई की थी.
3/6
पंकज धीर ने St. Theresa's High School, Mumbai से स्कूल की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद पंकज ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई एमएमके कॉलेज, मुंबई से की. कॉलेज के दिनों से ही उन्हें एक्टिंग में रुचि थी और उन्होंने थिएटर और कॉलेज ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया.
पंकज धीर ने St. Theresa’s High School, Mumbai से स्कूल की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद पंकज ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई एमएमके कॉलेज, मुंबई से की. कॉलेज के दिनों से ही उन्हें एक्टिंग में रुचि थी और उन्होंने थिएटर और कॉलेज ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया.
4/6
ग्रेजुएशन के बाद पंकज ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा. पंकज के पिता सीएल धीर भी मशहूर डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई यादगार फिल्में डायरेक्ट की थीं. उनकी मां और पत्नी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थीं.
ग्रेजुएशन के बाद पंकज ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा. पंकज के पिता सीएल धीर भी मशहूर डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई यादगार फिल्में डायरेक्ट की थीं. उनकी मां और पत्नी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थीं.
5/6
पंकज धीर लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उनके करीबी दोस्त और अभिनेता अमित बहल ने बताया कि पंकज पहले कैंसर से ठीक हुए थे.
पंकज धीर लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उनके करीबी दोस्त और अभिनेता अमित बहल ने बताया कि पंकज पहले कैंसर से ठीक हुए थे.
6/6
लेकिन कुछ महीनों पहले बीमारी वापस लौट आई. उन्होंने सर्जरी भी करवाई, लेकिन अंत में कैंसर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया.
लेकिन कुछ महीनों पहले बीमारी वापस लौट आई. उन्होंने सर्जरी भी करवाई, लेकिन अंत में कैंसर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया.
Published at : 15 Oct 2025 02:44 PM (IST)
