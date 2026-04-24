आज के समय में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही करियर का चुनाव करना भी उतना ही जरूरी है. कई छात्र बिना सोचे-समझे भीड़ का अनुसरण करते हैं और ऐसे कोर्स चुन लेते हैं जिनमें नौकरी की गारंटी नहीं होती. इसलिए जरूरी है कि छात्र अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के अनुसार करियर चुनें, ताकि वे आगे चलकर एक सफल और संतुलित जीवन जी सकें.