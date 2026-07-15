USA से करनी है इंजीनियरिंग? ये हैं 5 सबसे सस्ते और अच्छे बीटेक कॉलेज

Cheap Engineering Colleges in USA: विदेश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका सबसे पसंदीदा देश में गिना जाता है. यहां की यूनिवर्सिटीज आधुनिक रिसर्च, लैब, इंडस्ट्री से जुड़ी पढ़ाई और बेहतर प्लेसमेंट के लिए दुनिया भर में पहचान रखती है. हालांकि अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई महंगी मानी जाती है, लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटी भी है, जहां अपेक्षाकृत कम फीस में अच्छी शिक्षा हासिल की जा सकती है. ऐसे में अगर आप भी अमेरिका से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो चलिए आज हम आपको 5 सबसे सस्ते और अच्छे बीटेक कॉलेज बताते हैं.

अमेरिका में इंजीनियरिंग पढ़ने के फायदे

अमेरिका में भारत की तरह बीटेक नाम की डिग्री नहीं दी जाती. इसकी जगह छात्रों को बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग साइंस की डिग्री मिलती है. यह 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है. जिसमें बीटेक की तरह ही कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे कई ऑप्शन उपलब्ध होते हैं. वहीं अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में छात्रों को आधुनिक लैब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है. कई संस्थाओं के बड़े टेक कंपनियों के साथ मजबूत संबंध होते हैं, जिससे पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप के बाद में नौकरी के अवसर बढ़ जाते हैं. यहां का फ्लेक्सिबल कोर्स स्ट्रक्चर छात्रों को इंजीनियरिंग के साथ बिजनेस या डेटा साइंस जैसे विषय भी पढ़ने की सुविधा देता है.

अमेरिका के पांच सस्ते और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज

1. मिनट स्टेट यूनिवर्सिटी

नॉर्थ डकोटा के मिनोट शहर में स्थित यह यूनिवर्सिटी कम फीस वाले ऑप्शंस में शामिल है. यहां चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम की औसत फीस करीब 19,788 डॉलर है. यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्र भी शामिल है.

2. फेयेटविले स्टेट यूनिवर्सिटी

नॉर्थ कैरोलिना स्थिति यह यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए किफायती मानी जाती है. यहां औसत वार्षिक फीस लगभग 19,857 डॉलर है. इसके अलावा शहर में रहने का खर्च भी अमेरिका के कई अन्य शहरों की तुलना में कम माना जाता है.

3. डेल्टा स्टेट यूनिवर्सिटी

मिसिसिपी के क्लीवलैंड शहर में स्थित इस यूनिवर्सिटी में कई इंजीनियरिंग संबंधित प्रोग्राम उपलब्ध है. यहां 1 वर्ष की औसत फीस करीब 20,336 डॉलर है. छोटा कैंपस और सुरक्षित माहौल इसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आकर्षक बनाता है.

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4. ला रोश यूनिवर्सिटी

पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में स्थित यूनिवर्सिटी की सालाना फीस लगभग 21,818 डॉलर है. यहां विदेशी छात्रों के लिए पढ़ाई का अच्छा माहौल उपलब्ध है और शहर भी शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है.

5. वेस्टर्न कैरोलिना यूनिवर्सिटी

नॉर्थ कैरोलिना के कुल्लोही शहर में स्थित इस यूनिवर्सिटी में लगभग 10 हजार छात्र पढ़ाई करते हैं. यहां 1 साल की औसत फीस लगभग 22,042 डॉलर है. प्राकृतिक वातावरण और शांत कैंपस के कारण यह छात्रों के बीच लोकप्रिय ऑप्शन माना जाता है.

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